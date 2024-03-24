Наибольший удар по энергетике Украины — в Yasno назвали потери мощностей ДТЭК

Пожар на ДнепроГЭС. Фото: t.me/kazansky2017

Российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в пятницу, 22 марта. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Потери ДТЭК из-за российских обстрелов 22 марта

По словам Сахарука, из-за атаки РФ 22 марта тепловая генерация получила сильные повреждения. Кроме того, две станции ДТЭК почти разрушены российскими ракетами.

"Мы потеряли почти половину энергетических мощностей. Это, по сути, последствия сегодняшней атаки", — указал исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук отметил, что ущерб чрезвычайно велик. По приблизительным подсчетам, Россия нанесла удары, которые привели к разрушениям на миллиарды гривен. При этом исполнительный директор добавил, что восстановить такие потери самостоятельно украинским энергокомпаниям не по силам.

"Здесь нужна помощь внешняя и Европейского фонда восстановления энергетики, и USAID. Нужна координация плодотворная с Министерством энергетики для того, чтобы быстро выяснить все повреждения, сделать заказы на оборудование и обращаться за помощью, потому что это очень большие масштабы", — указал Сахарук.

В дополнение, чиновник отметил важность поддержки Украины сейчас. Поврежденное оборудование производится под заказ и только оперативная помощь союзников может быстро восстановить энергетическую инфраструктуру.

Также ситуацию прокомментировал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, процесс восстановления займет очень много времени, и на это уйдут месяцы.

"Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько нужно времени и денег на восстановление — будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц", — отметил Коваленко.

Стоит отметить, что по состоянию на 24 марта в Украине заживлены все города, однако самая тяжелая ситуация в Харькове, потому что именно он был наиболее поражен за последние дни.

Напомним, 22 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находилась на грани очередного блекаута. Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

Добавим, из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Вдобавок, враг попал в объект энергетической инфраструктуры на Львовщине.