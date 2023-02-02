Путін готує новий наступ на Україну - експерт розповів про важкі місяці

Наразі максимальна концентрація військ спостерігається на донецькому напрямку

Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може статися вже через два-три тижні — сказав в інтерв'ю Sky News секретар РНБО України Олексій Данілов. Можливо, чергове вторгнення може бути приурочене до 24 лютого, адже росіяни люблять різні символічні для них дати. Серед ймовірних напрямків військової ескалації є Донбас, південь та, можливо, північні кордони України.

Яким же може бути новий наступ та як відбиватиметься Україна — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Сергій Кузан. Фото: Facebook

— Яка ситуація наразі на фронті?

— Росіяни насичують фронт підрозділами, які були мобілізовані восени 2022 року. Тепер це не просто піхота, а мотопіхота. Ворог прагне застосувати нову тактику, яка полягає у продавлюванні та постійному тиску по важливих для них напрямках на лінії фронту.

Маємо протяжність по Дніпру — це вся Херсонська область, частина Запорізької. Максимальна концентрація російських військ наразі спостерігається на донецькій лінії фронту. Таким чином, вони намагаються продавити нашу лінію фронту — від півночі Бахмута і до півдня, тобто до Вугледара. Саме по цій ділянці фронту у нас максимальне загострення.

Бачимо посилення росіян на Луганщині, де вони намагаються зупинити наше просування по лінії Сватово — Кремінна. Там тривають важкі бої.

Донеччина — це те завдання, яке путін поставив перед новим командувачем Герасимовим (Валерій Герасимов, начальник Генштабу армії рф і командувач окупаційними військами в Україні. — Ред.). Там ворог застосовує практично всі свої сили як в особовому складі, так і артилерії. І якщо в Бахмуті були "вагнерівці", то у Вугледарі — елітні підрозділи, а саме морська піхота Тихоокеанського флоту. Вона підсилена всіма видами бронетехніки, а також авіацією.

Однак наші Сили оборони зірвали наміри морської піхоти швидко та стрімко прорвати лінію фронту.

Росіяни повністю погоджуються із великими втратами. Близько тижня щодоби в середньому ми знищували по 800 окупантів. Це показує нашу ефективність в обороні й заодно жорстоке ставлення з боку керівництва до особового складу. Триває класична боротьба кількості проти якості.

— В січні росія втратила щонайменше 20 тисяч осіб. Але це не зупиняє путіна, і він готує черговий наступ на Україну. Яким він буде: за сценарієм 24 лютого чи все-таки все зійдеться на захопленні Донбасу?

— Путіна справді не зупиняє настільки велика кількість втрат за такий короткий проміжок часу. Вони є для нього прийнятними.

Щодо нового наступу росіян, то їх метою є повалення влади в Києві та зрештою захоплення всієї України. Просто наші Сили оборони щодня зривають такі плани противника. Велика кількість знищеної техніки та сил не дозволяє сконцентрувати їхні резерви на інших напрямках.

Доводиться перекидати все нові й нові підрозділи, а наше завдання — їх перемелювати. Росіяни хотіли би наступати із кількох напрямків, але наші Збройні сили їм цього фізично не дають зробити.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Українська влада говорить, що путін готовий кинути в бій 200 тисяч свіжомобілізованих осіб.

— Слід враховувати мобілізаційні спроможності росіян — це 130-150 тисяч. Завдання окупантів — довести цю цифру до 200 тисяч. Вони поступово це роблять саме на окупованих територіях. Ні про які інші області поки що не йдеться.

Наразі окупаційний контингент зріс з 200 до 330 тисяч. Фактично це понад 50%, з чим ми маємо справу і що нам належить знищити найближчим часом.

— Якими будуть найближчі місяці?

— У росіян справді є невеликий люфт часу. Вони чудово розуміють, що до нас йде західна допомога. Отримуємо ми її партіями, і пік у наданні цієї допомоги припадатиме на весну. Тому росіяни зроблять усе, аби протягом лютого-березня зайняти нові території і завдати нам максимальних втрат. Бо надалі, коли ми будемо укомлектовані новою західною технікою, для росіян настануть скрутні часи.

Вони це теж добре розуміють, як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть усе, аби максимально просунутися вперед.

Наше завдання — встояти в обороні, перемолоти максимальну кількість супротивника, а після того, як нам надійде західна техніка, свіжими підрозділами перейти до контрнаступу.

— Лютий і березень для України будуть складними?

— Так, нам треба приготуватися, що в цей час на фронті буде дійсно гаряче із досить великими втратами з обох боків.

Евакуація поранених бійців біля Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Український контрнаступ розпочнеться вже із квітня-травня?

— Це є план, який передбачають наші спроможності. Ми відмобілізовуємо певну кількість осіб, але ще треба мати, чим атакувати. Мова про ті ж самі танки, які мають йти в парі із бойовими машинами піхоти, також нам необхідна підтримка з повітря. Це літаки. Адже на таких великих просторах півдня немає щільної забудови та рельєфної місцевості, де можна було би заховатися чи поступово просунутися. Нам необхідна далекобійна ракета і прикриття з повітря авіацією.

— І системи ППО?

— Так, це оборонна зброя, а літка F-16 є складовою загальної архітектури нашої повітряної оборони. Літаки в небі із протиракетою захистять набагато більшу площу, ніж стаціонарні наземні пускові установки.

Маючи меншу кількість озброєння, у нас буде менше можливостей для наступальних дій. Навіть ту західну техніку, яку отримуватимемо партіями, ми змушені будемо використовувати в оборонних боях.

У нас війна високої інтенсивності, де знищується багато техніки й живої сили.

— Разом з тим росія продовжуватиме завдавати потужні ракетні удари по території України?

— Україна вибудовує міцнішу систему ППО і, до речі, автономну і більш розгалужену систему енергоспоживання. Ми вже значно краще долаємо їхні ракети та дрони. Росіяни зайшли у свій критичний мінімум — замість 30% у них 20% ракет. Однак до весни ми не можемо розраховувати, що їхні ракети закінчаться.

Ракетний обстріл житлових кварталів Краматорська 1 лютого. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Адже росіяни переробляють ракети С-300 та С-400 із класу "земля-повітря" на клас "земля-земля". Вона перестає бути точною, але залишається дуже швидкою і завдає неточних та масштабних уражень проти цивільних обʼєктів та людей.

Це зброя терору, і таких ракет у росіян ще багато. Тому прикордонні та прифронтові території перебуватимуть під постійною загрозою й обстрілами (дальність ракет С-300/С-400 до 200-300 км. — Ред.).

До того ж росіяни продовжують виготовляти ракети, як от "Калібри", і пускати по наших містах буквально з коліс. Ракетні удари не будуть такими масовими, проте росія розуміє, що це терор, і обстрілів не припинить.

Фото: REUTERS