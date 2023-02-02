Путин готовит новое наступление на Украину – эксперт рассказал о тяжелых месяцах

В настоящее время максимальная концентрация войск наблюдается на донецком направлении

Россия готовится к серьезной военной эскалации, которая может произойти уже через две-три недели, — сказал в интервью Sky News секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Возможно, очередное вторжение может быть приурочено к 24 февраля, ведь россияне любят разные символические даты. Среди возможных направлений военной эскалации Донбасс, юг и, возможно, северные границы Украины.

Каким же может быть новое наступление и как будет отбиваться Украина — в интервью Новини.LIVE рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Сергей Кузан. Фото: Facebook

— Какая ситуация сейчас на фронте?

— Россияне насыщают фронт подразделениями, мобилизованными осенью 2022 года. Теперь это не просто пехота, а мотопехота. Враг стремится применить новую тактику, заключающуюся в продавливании и постоянном давлении по важным для них направлениям на линии фронта.

Есть протяженность по Днепру — это вся Херсонская область, часть Запорожской. Максимальная концентрация российских войск наблюдается на донецкой линии. Таким образом, они пытаются продавить нашу линию обороны — от севера Бахмута и до юга, то есть до Угледара. Именно по этому участку фронта у нас идет максимальное обострение.

Видим усиление россиян в Луганской области, где они пытаются остановить наше продвижение по линии Сватово — Кременная. Там идут тяжелые бои.

Донеччина — это та задача, которую путин поставил перед новым командующим Герасимовым (Валерий Герасимов, начальник Генштаба армии рф и командующий оккупационными войсками в Украине. — Ред.). Там враг применяет практически все свои силы как в личном составе, так и в артиллерии. И если в Бахмуте были "вагнеровцы", то в Угледаре — элитные подразделения, а именно морская пехота Тихоокеанского флота. Она усилена всеми видами бронетехники, а также авиацией.

Однако наши Силы обороны сорвали намерения морской пехоты быстро прорвать линию фронта.

Россияне полностью согласны с большими потерями. Около недели ежесуточно в среднем мы уничтожали по 800 оккупантов. Это показывает нашу эффективность в обороне и при этом жестокое отношение со стороны руководства к личному составу. Идет классическая борьба количества против качества.

— В январе россия потеряла по меньшей мере 20 тысяч человек. Но это не останавливает путина, и он готовит очередное наступление на Украину. Каким оно будет: по сценарию 24 февраля все ли все сведется к захвату Донбасса?

— Путина действительно не останавливает такое большое количество потерь за столь короткий промежуток времени. Они для него приемлемы.

Что касается нового наступления россиян, то их целью является свержение власти в Киеве и в конце концов захват всей Украины. Просто наши Силы обороны каждый день срывают такие планы противника. Большое количество уничтоженной техники и сил не позволяет сконцентрировать их резервы по другим направлениям.

Приходится перебрасывать все новые и новые подразделения, а наша задача их перемалывать. Россияне хотели бы наступать по нескольким направлениям, но наши Вооруженные силы им этого физически не дают сделать.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Украинские власти говорят, что путин готов бросить в бой 200 тысяч свежемобилизованных лиц.

— Следует учитывать мобилизационные возможности россиян — это 130-150 тысяч. Задача оккупантов — довести цифру до 200 тысяч. Они постепенно делают это именно на оккупированных территориях. Ни о каких-то других областях речь пока не идет.

Пока оккупационный контингент вырос с 200 до 330 тысяч. Фактически это более 50%, с чем мы имеем дело и что нам предстоит уничтожить в ближайшее время.

— Какими будут ближайшие месяцы?

— У россиян действительно есть небольшой люфт времени. Они отлично понимают, что к нам идет западная помощь. Получаем мы ее партиями, пик в оказании этой помощи придется на весну. Поэтому россияне сделают все, чтобы в течение февраля-марта занять новые территории и нанести нам максимальные потери. Поскольку в дальнейшем, когда мы будем укомплектованы новой западной техникой, для россиян наступят трудные времена.

Они тоже хорошо понимают, как и то, что их мобилизационные способности небезграничны, поэтому будут делать все, чтобы максимально продвинуться вперед.

Наша задача — устоять в обороне, перемолоть максимальное количество противника, а после того, как нам поступит западная техника, свежими подразделениями перейти к контрнаступлению.

— Февраль и март для Украины все еще будут сложными?

— Да, нам нужно приготовиться, что в это время на фронте будет действительно горячо с большими потерями с обеих сторон.

Эвакуация раненых бойцов возле Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Контрнаступление Украины начнется уже с апреля-мая?

— Это план, предусматривающий наши возможности. Мы мобилизируем определенное количество человек, нужно иметь чем атаковать. Речь о тех же танках, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты, также нам необходима поддержка с воздуха. Это самолеты. Ведь на таких больших юговых просторах нет плотной застройки и рельефной местности, где можно было бы спрятаться или постепенно продвинуться. Там нам необходима дальнобойная ракета и прикрытие авиации с воздуха.

— И системы ПВО?

— Да, это оборонительное оружие, а F-16 является составной частью общей архитектуры нашей воздушной обороны. Самолеты в небе с противоракетой защитят большую площадь, чем стационарные наземные пусковые установки.

Имея меньшее количество вооружения, у нас будет меньше возможностей наступательных действий. Даже западную технику, которую будем получать партиями, мы вынуждены использовать в оборонительных боях.

У нас война высокой интенсивности, где уничтожается много техники и живой силы.

— Вместе с тем рф будет продолжать наносить мощные ракетные удары по территории Украины?

— Украина выстраивает более крепкую систему ПВО и, кстати, автономную и более разветвленную систему энергопотребления. Мы уже гораздо лучше преодолеваем их ракеты и дроны. Россияне зашли в свой критический минимум — вместо 30% у них 20% ракет. Однако нам нельзя рассчитывать, что к весне их ракеты закончатся.

Ракетный обстрел жилых кварталов Краматорска 1 февраля. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Ведь россияне переоборудывают ракеты С-300 и С-400 из класса "земля-воздух" в класс "земля-земля". Она перестает быть точной, но остается очень быстрой и наносит неточные и масштабные поражения против гражданских объектов и людей.

Это оружие террора, и таких ракет у россиян еще много. Поэтому приграничные и прифронтовые территории будут находиться под постоянной угрозой и обстрелами (дальность ракет С-300/С-400 до 200-300 км. — Ред.).

К тому же россияне продолжают производить ракеты, например, "Калибры", и пускать по нашим городам буквально с колес. Ракетные удары не будут столь массовыми, однако россия понимает, что это террор, и обстрелов не прекратит.

Фото: REUTERS