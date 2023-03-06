Українська парамедик Тайра стала лауреаткою міжнародної премії

Найхоробріша жінка світу: парамедкиня "Тайра" стала лауреаткою американської премії
Українська парамедкиня та волонтерка Юлія Паєвська стала лауреаткою американської премії "Найхоробріша жінка світу". Її нагороджуватимуть у Білому домі за участі першої леді США Джилл Байден та держсекретаря Ентоні Блінкена.
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
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У відомстві зазначають, що "Тайра" показала справжню мужність і силу захищаючи Україну від рф. Також у Держдепі згадують, що парамедкиня Юлія Паєвська ще у 2013 році надавала медичну допомогу учасникам Революції гідності, а під час війни на Донбасі керувала власною командою евакуації "Ангели Тайри".
"Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою над таємним фільмуванням, що документує звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", — зазначає Державний департамент.
Відомо, що церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Щорічний захід проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале".