Украинская парамедик Тайра стала лауреаткой международной премии

Юлия Паевская стала лауреаткой премии "Отважные женщины"

Украинская парамедкиня и волонтер Юлия Паевская стала лауреаткой американской премии "Самая храбрая женщина мира". Ее будут награждать в Белом доме с участием первой леди США Джилл Байден и госсекретаря Энтони Блинкена.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

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В ведомстве отмечают, что "Тайра" показала настоящее мужество и силу, защищая Украину от россии. Также в Госдепе вспоминают, что парамедик Юлия Паевская еще в 2013 году оказывала медицинскую помощь участникам Революции достоинства, а во время войны на Донбассе руководила собственной командой эвакуации "Ангелы Тайры".

"Госпожа Паевская наиболее известна своей работой над тайными съемками, документирующими зверства, совершенные российскими войсками в Мариуполе", — отмечает Государственный департамент.

Известно, что церемония награждения состоится в среду, 8 марта, в Белом доме. Ежегодное мероприятие проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

Напомним, недавно мы писали, что два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале".