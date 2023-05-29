"Найсильніша ППО": російський пропагандист засумнівався, чи варто бомбити Київ

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.

"ППО в Києві найсильніша на всю Україну. Сильніше набагато, ніж на фронті чи у близькому до боїв Харкові", — визнав Марков.

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"Не дуже зрозуміла мета"

Пропагандист нагадав, що спроби Росії знищити взимку українську енергосистему зазнали краху.

"Треба пам'ятати, що попередня битва ВКС Росії проти енергосистеми України закінчилася перемогою енергосистеми України", — заявив він.

Також Марков зізнався, що йому "не дуже зрозумілі" цілі бомбардувань Києва.

"Не дуже зрозуміла мета таких масових ударів саме по ППО Києва. Щоб ЗСУ прибрали ППО з фронту і перевели до Києва? Справу честі розбити "петріоти"? Розчищають простір для ударів по центрах прийняття рішень?" — запитує пропагандист.

Нагадаємо, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньої нічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.

"Таким чином ворог змінив тактику — після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях", — сказав Попко.