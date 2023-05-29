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"Самая сильная ПВО": российский пропагандист засомневался, стоит ли бомбить Киев

29 мая 2023 13:45
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Самая сильная ПВО": российский пропагандист засомневался, стоит ли бомбить Киев
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Киев обладает самой сильной ПВО в Украине, поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.

"ПВО в Киеве самая сильная на всю Украину. Сильнее намного, чем на фронте или в близком к боям Харькове", — признал Марков.

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"Не очень ясна цель"

Пропагандист напомнил, что попытки России уничтожить зимой украинскую энергосистему потерпели крах.

"Надо помнить, что предыдущая битва ВКС России против энергосистемы Украины закончилась победой энергосистемы Украины", — заявил он.

Также Марков признался, что ему "не очень ясны" цели бомбежек Киева.

"Не очень ясна цель таких массовых ударов именно по ПВО Киева. Чтобы ВСУ убрали ПВО с фронта и перевели в Киев? Дело чести разбить Пэтриоты? Расчищают пространство для ударов по центрам принятия решений?" — задается вопросами пропагандист.

Напомним, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый по счету обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг открыто пытается уничтожить гражданское население столицы.

"Таким образом враг сменил тактику – после продолжительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улице", — сказал Попко.

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