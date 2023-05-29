"Самая сильная ПВО": российский пропагандист засомневался, стоит ли бомбить Киев
Киев обладает самой сильной ПВО в Украине, поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.
"ПВО в Киеве самая сильная на всю Украину. Сильнее намного, чем на фронте или в близком к боям Харькове", — признал Марков.
"Не очень ясна цель"
Пропагандист напомнил, что попытки России уничтожить зимой украинскую энергосистему потерпели крах.
"Надо помнить, что предыдущая битва ВКС России против энергосистемы Украины закончилась победой энергосистемы Украины", — заявил он.
Также Марков признался, что ему "не очень ясны" цели бомбежек Киева.
"Не очень ясна цель таких массовых ударов именно по ПВО Киева. Чтобы ВСУ убрали ПВО с фронта и перевели в Киев? Дело чести разбить Пэтриоты? Расчищают пространство для ударов по центрам принятия решений?" — задается вопросами пропагандист.
Напомним, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый по счету обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.
По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг открыто пытается уничтожить гражданское население столицы.
"Таким образом враг сменил тактику – после продолжительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улице", — сказал Попко.