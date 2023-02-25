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Нам потрібна саме перемога: перша леді розповіла, як спілкувалась зі світовими ЗМІ в річницю вторгнення рф

25 лютого 2023 18:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Олена Зеленська розповіла, як спілкувалась зі світовими ЗМІ в річницю вторгнення рф
Олена Зеленська
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше, а в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Лише за останній тиждень перша леді України Олена Зеленська поспілкувалась майже з десятьма світовими ЗМІ.

Про це Олена Зеленська розповіла у своєму Telegram. 

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"Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше. А в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Своєю чергою ми, українці, маємо використовувати будь-яку можливість говорити зі світом — про наше протистояння агресору і загальнолюдські цінності, які захищаємо", — сказала перша леді.

Вона також розповіла, що лише за цей тиждень поспілкувалася з такими відомими ЗМІ, як:

  • німецький ZDF,
  • британський Good Morning Britain,
  • японський Fuji TV,
  • іспанська Antena 3,
  • одним із найбільших арабських телеканалів Al Arabiya,
  • польськими ЗМІ TVP та РАР,
  • чеським телеканалом Česká televize.
Олена Зеленська
Олена Зеленська під час інтерв'ю з іноземними журналістами

Головне питання іноземних журналістів

Як розповідає Олена Зеленська, головне питання більшості іноземних журналістів — що потрібно Україні? І головна відповідь тут — щоб обіцяна світом допомога надходила якнайшвидше.

"Від цієї швидкості напряму залежить порятунок життів. Нас не потрібно заохочувати — наші захисники і так роблять все можливе на фронті. Вони хочуть скінчити цю війну якнайшвидше і подивитися, як ростуть їхні діти. Просто дайте нам ресурси. Допоможіть нам самим захистити себе. Це все, що нам потрібно для перемоги. Нам потрібна саме перемога. Не перемир’я, як деякі інколи пропонують, — бо не можна миритися з тим, хто прийшов вас убивати у вашому домі. Неможливо миритись із вбивцею", — наголосила вона.

Окрім того, перша леді додала, що нам потрібна справедливість. Засудження злочинів росії проти українців на міжнародному трибуналі. Власне, не лише нам — справедливість потрібна світовій спільноті, якщо вона хоче зберегти свої принципи. 

"І завжди, у кожній розмові, я дякую країнам та їхнім громадянам, які весь цей рік підтримували Україну й українців. Дорогі наші друзі у різних країнах, це саме той історичний і моральний вибір, про який ви будете розповідати своїм дітям та онукам. І вони пишатимуться вами", — підкреслила Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська розповіла, що найперше хотіла б зробити після перемоги. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом. 

Фото: Олена Зеленська/ Telegram

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