Олена Зеленська розповіла, як спілкувалась зі світовими ЗМІ в річницю вторгнення рф

Олена Зеленська

Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше, а в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Лише за останній тиждень перша леді України Олена Зеленська поспілкувалась майже з десятьма світовими ЗМІ.

Про це Олена Зеленська розповіла у своєму Telegram.

Україна — тема номер один у світі

"Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше. А в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Своєю чергою ми, українці, маємо використовувати будь-яку можливість говорити зі світом — про наше протистояння агресору і загальнолюдські цінності, які захищаємо", — сказала перша леді.

Вона також розповіла, що лише за цей тиждень поспілкувалася з такими відомими ЗМІ, як:

німецький ZDF,

британський Good Morning Britain,

японський Fuji TV,

іспанська Antena 3,

одним із найбільших арабських телеканалів Al Arabiya,

польськими ЗМІ TVP та РАР,

чеським телеканалом Česká televize.

Олена Зеленська під час інтерв'ю з іноземними журналістами

Головне питання іноземних журналістів

Як розповідає Олена Зеленська, головне питання більшості іноземних журналістів — що потрібно Україні? І головна відповідь тут — щоб обіцяна світом допомога надходила якнайшвидше.

"Від цієї швидкості напряму залежить порятунок життів. Нас не потрібно заохочувати — наші захисники і так роблять все можливе на фронті. Вони хочуть скінчити цю війну якнайшвидше і подивитися, як ростуть їхні діти. Просто дайте нам ресурси. Допоможіть нам самим захистити себе. Це все, що нам потрібно для перемоги. Нам потрібна саме перемога. Не перемир’я, як деякі інколи пропонують, — бо не можна миритися з тим, хто прийшов вас убивати у вашому домі. Неможливо миритись із вбивцею", — наголосила вона.

Окрім того, перша леді додала, що нам потрібна справедливість. Засудження злочинів росії проти українців на міжнародному трибуналі. Власне, не лише нам — справедливість потрібна світовій спільноті, якщо вона хоче зберегти свої принципи.

"І завжди, у кожній розмові, я дякую країнам та їхнім громадянам, які весь цей рік підтримували Україну й українців. Дорогі наші друзі у різних країнах, це саме той історичний і моральний вибір, про який ви будете розповідати своїм дітям та онукам. І вони пишатимуться вами", — підкреслила Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська розповіла, що найперше хотіла б зробити після перемоги. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.

Фото: Олена Зеленська/ Telegram