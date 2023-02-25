Олена Зеленська розповіла, як спілкувалась зі світовими ЗМІ в річницю вторгнення рф

Нам потрібна саме перемога: перша леді розповіла, як спілкувалась зі світовими ЗМІ в річницю вторгнення рф
Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше, а в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Лише за останній тиждень перша леді України Олена Зеленська поспілкувалась майже з десятьма світовими ЗМІ.
Про це Олена Зеленська розповіла у своєму Telegram.
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Україна — тема номер один у світі
"Вже рік світ говорить і пише про Україну, як ніколи раніше. А в річницю повномасштабного російського вторгнення — ще більше. Своєю чергою ми, українці, маємо використовувати будь-яку можливість говорити зі світом — про наше протистояння агресору і загальнолюдські цінності, які захищаємо", — сказала перша леді.
Вона також розповіла, що лише за цей тиждень поспілкувалася з такими відомими ЗМІ, як:
- німецький ZDF,
- британський Good Morning Britain,
- японський Fuji TV,
- іспанська Antena 3,
- одним із найбільших арабських телеканалів Al Arabiya,
- польськими ЗМІ TVP та РАР,
- чеським телеканалом Česká televize.
Головне питання іноземних журналістів
Як розповідає Олена Зеленська, головне питання більшості іноземних журналістів — що потрібно Україні? І головна відповідь тут — щоб обіцяна світом допомога надходила якнайшвидше.
"Від цієї швидкості напряму залежить порятунок життів. Нас не потрібно заохочувати — наші захисники і так роблять все можливе на фронті. Вони хочуть скінчити цю війну якнайшвидше і подивитися, як ростуть їхні діти. Просто дайте нам ресурси. Допоможіть нам самим захистити себе. Це все, що нам потрібно для перемоги. Нам потрібна саме перемога. Не перемир’я, як деякі інколи пропонують, — бо не можна миритися з тим, хто прийшов вас убивати у вашому домі. Неможливо миритись із вбивцею", — наголосила вона.
Окрім того, перша леді додала, що нам потрібна справедливість. Засудження злочинів росії проти українців на міжнародному трибуналі. Власне, не лише нам — справедливість потрібна світовій спільноті, якщо вона хоче зберегти свої принципи.
"І завжди, у кожній розмові, я дякую країнам та їхнім громадянам, які весь цей рік підтримували Україну й українців. Дорогі наші друзі у різних країнах, це саме той історичний і моральний вибір, про який ви будете розповідати своїм дітям та онукам. І вони пишатимуться вами", — підкреслила Зеленська.
Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська розповіла, що найперше хотіла б зробити після перемоги. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.
Фото: Олена Зеленська/ Telegram