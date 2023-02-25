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Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф

25 февраля 2023 18:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Елена Зеленская рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
Елена Зеленская
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Уже год мир говорит и пишет об Украине, как никогда раньше, а в годовщину полномасштабного российского вторжения еще больше. Только за последнюю неделю первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась почти с десятью мировыми СМИ.

Об этом Елена Зеленская рассказала в своем Telegram.

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"Уже год мир говорит и пишет об Украине, как никогда раньше. А в годовщину полномасштабного российского вторжения — еще больше. В свою очередь мы, украинцы, должны использовать любую возможность говорить с миром — о нашем противостоянии агрессору и общечеловеческих ценностях, которые защищаем", — сказала первая леди.

Она также рассказала, что только за эту неделю пообщалась с такими известными СМИ, как:

  • немецкий ZDF,
  • британский Good Morning Britain,
  • японский Fuji TV,
  • испанский Antena 3,
  • одним из крупнейших арабских телеканалов Al Arabiya,
  • польскими СМИ TVP и РАР,
  • чешским телеканалом Česká televize.
Елена Зеленская
Елена Зеленская во время интервью с иностранными журналистами

Главный вопрос иностранных журналистов

Как рассказывает Елена Зеленская, главный вопрос большинства иностранных журналистов — что нужно Украине? И главный ответ здесь чтобы обещанная миром помощь поступала как можно быстрее.

"От этой скорости напрямую зависит спасение жизней. Нас не нужно поощрять — наши защитники и так делают все возможное на фронте. Они хотят закончить эту войну как можно быстрее и посмотреть, как растут их дети. Просто дайте нам ресурсы. Помогите нам самим защитить себя. Это все, что нам нужно для победы. Нам нужна именно победа. Не перемирие, как некоторые иногда предлагают, — потому что нельзя мириться с тем, кто пришел вас убивать в вашем доме. Невозможно мириться с убийцей", — подчеркнула она.

Кроме того, первая леди добавила, что нам нужна справедливость. Осуждение преступлений россии против украинцев на международном трибунале. Собственно, не только нам справедливость нужна мировому сообществу, если оно хочет сохранить свои принципы.

"И всегда, в каждом разговоре, я благодарю страны и их граждан, которые весь этот год поддерживали Украину и украинцев. Дорогие наши друзья в разных странах, это именно тот исторический и моральный выбор, о котором вы будете рассказывать своим детям и внукам. И они будут гордиться вами", — подчеркнула Зеленская.

Напомним, недавно Елена Зеленская рассказала, что прежде всего хотела бы сделать после победы. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.

Фото: Елена Зеленская/ Telegram

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