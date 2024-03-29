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Напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним, — Politico

29 березня 2024 17:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним, — Politico
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський напередодні повномасштабного вторгнення нібито намагався укласти мирну угоду з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак йому не вдалося переконати російського диктатора.

Про це пише Politico в п'ятницю, 29 березня.

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Видання зазначає, що ніхто не сумнівається в риторичній майстерності Зеленського — він неодноразово доводив свою "шоуменську здатність" підкорювати серця співрозмовників і знаходити спільну мову з різними аудиторіями. 

"Але раніше він також переоцінював свої здібності. Він, безумовно, зробив це з Путіним, коли у 2019 році під час передвиборчої кампанії обіцяв, що зможе укласти мирну угоду з російським лідером", — йдеться у матеріалі.

За словами колишнього українського старшого радника з питань розвідки, те ж саме Зеленський нібито робив напередодні повномасштабного вторгнення Росії два роки тому.

"Він думав, що зможе запобігти катастрофі і переконати Путіна погодитися на врегулювання", — зазначає видання.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми писали, як бачать закінчення війни в Україні легендарні бійці та відомі політики.

Також Зеленський заявляв, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Володимир Зеленський
володимир путін
переговори
угода
війна в Україні

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