Перед полномасштабной войной Зеленский пытался заключить мирное соглашение с Путиным, — Politico

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский накануне полномасштабного вторжения якобы пытался заключить мирное соглашение с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако ему не удалось убедить российского диктатора.

Об этом пишет Politico в пятницу, 29 марта.

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Издание отмечает, что никто не сомневается в риторическом мастерстве Зеленского — он неоднократно обосновывал свою "шоуменскую способность" покорять сердца собеседников и находить общий язык с разными аудиториями.

"Но раньше он также переоценивал свои способности. Он, безусловно, сделал это с Путиным, когда в 2019 году во время предвыборной кампании обещал, что сможет заключить мирное соглашение с российским лидером", — говорится в материале.

По словам бывшего украинского старшего советника по вопросам разведки, то же Зеленский якобы делал накануне полномасштабного вторжения России два года назад.

"Он думал, что сможет предотвратить катастрофу и убедить Путина согласиться на урегулирование", — отмечает издание.

Ранее в материале Новини.LIVE мы писали, как видят окончание войны в Украине легендарные бойцы и известные политики.

Также Зеленский заявлял, что с 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.