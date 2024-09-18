Втрати України на війні — у Раді спростували дані WSJ про 80 тисяч загиблих

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко. Фото: Facebook

Газета The Wall Street Journal завищила дані про українські втрати на війні з Росією. Цифри у 80 тисяч не відповідають дійсності.

Про це у середу, 18 вересня, в коментарі Радіо Свобода сказав народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

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За словами депутата, навіть цифра у 50 тисяч загиблих також може бути завищеною.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру", — сказав Костенко.

Щодо можливості України продовжувати оборону, Костенко запевнив, що мобілізаційний ресурс є.

Він зазначив, що здатність України до мобілізації залежатиме від подальших дій Росії та від того, як держава зможе організувати мобілізаційний процес.

Нардеп підкреслив, що хоча в країні є люди, готові воювати, наразі не всі бажають приєднатися до армії.