Потери Украины на войне — в Раде опровергли данные WSJ о 80 тысячах погибших

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко. Фото: Facebook

Газета The Wall Street Journal завысила данные об украинских потерях на войне с Россией. Цифры в 80 тысяч не соответствуют действительности.

Об этом в среду, 18 сентября, в комментарии Радио Свобода сказал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

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По словам депутата, даже цифра в 50 тысяч погибших также может быть завышена.

"Если брать прошедшие два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считались только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, пропавшие без вести. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же цифру", — сказал Костенко.

Относительно возможности Украины продолжать оборону Костенко заверил, что мобилизационный ресурс есть.

Он отметил, что способность Украины к мобилизации будет зависеть от дальнейших действий России и того, как государство сможет организовать мобилизационный процесс.

Нардеп подчеркнул, что хотя в стране есть люди, готовые воевать, не все желают присоединиться к армии.