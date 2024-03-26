Мобілізація в Україні: у ВР назвали найбільші проблеми сьогодні

Роман Костенко. Фото: скриншот

Проблеми з мобілізацію присутні безпосередньо у піхотних ротах. Відтак, їх потрібно зробити елітою Сил оборони, надати окремий статус та окремі права ветеранської політики. Піхота повинна стати окремою кастою, адже бʼються і сидять по норах та окопах саме вони.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат України Роман Костенко.

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"Говорячи про проблеми з мобілізацією, маємо розуміти, що вони безпосередньо у піхотних ротах. Не в управліннях, не в штабах, не в артилерії, не в ремонтно-відновлюваних, якщо з них не витягували. А конкретно у піхоті", — зазначив Костенко.

На переконання політика, поки держава не зробить піхотні роти елітою і привілейованими з окремим статусом та окремими правами ветеранської політики, проблема з мобілізацією у них існуватиме.

"Маємо зробити піхоту окремою кастою. Бо бʼються і сидять по норах та окопах вони. А не весь мільйон Сил оборони. Всі важливі, але безпосередньо втрати несуть вони (мається на увазі, піхота)", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат Роман Костенко прокоментував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що не варто мобілізувати 500 тисяч осіб, адже зараз у цьому немає крайньої потреби. За його словами, основна проблема людей, коли говорять такі заяви, що вони не зовсім розуміють, що відбувається в окопах.