Мобилизация в Украине: у ВР назвали наибольшие проблемы сегодня

Роман Костенко. Фото: скриншот

Проблемы с мобилизацией присутствуют непосредственно в пехотных ротах. Следовательно, их нужно сделать элитой Сил обороны, предоставить отдельный статус и отдельные права ветеранской политики. Пехота должна стать отдельной кастой, ведь бьются и сидят по норам и окопам именно они.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал народный депутат Украины Роман Костенко.

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"Говоря о проблемах с мобилизацией, нужно понимать, что они непосредственно в пехотных ротах. Не в управлениях, не в штабах, не в артиллерии, не в ремонтно-восстановительных, если из них не вытаскивали. А конкретно в пехоте", — отметил Костенко.

По убеждению политика, пока государство не сделает пехотные роты элитой и привилегированными с отдельным статусом и отдельными правами ветеранской политики, проблема мобилизации у них будет существовать.



"Мы должны сделать пехоту отдельной кастой. Потому что дерутся и сидят по норам и окопам они. А не весь миллион Сил обороны. Все важные, но непосредственно потери несут они (имеется в виду пехота)", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Роман Костенко прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что не стоит мобилизовать 500 тысяч человек, ведь сейчас в этом нет крайней необходимости. По его словам, основная проблема людей, когда говорят такие заявления, они не совсем понимают, что происходит в окопах.