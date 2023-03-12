Рада хоче збільшити військові видатки на 500 мільярдів гривень

Нардепи планують збільшити оборонний бюджет на понад 500 мільярдів гривень
Верховна Рада України планує внести зміни до бюджету на 2023 рік. Народні обранці хочуть збільшити військові видатки на 500 млрд гривень.
Про це у Telegram написав народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.
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Народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України.
"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн", — написав Железняк.
За його інформацією, прийняття відповідних змін очікується вже цього тижня.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповідав, що добровольці з штурмових бригад "Гвардії наступу" отримуватимуть від 25 тисяч гривень.
Для тих, хто вступив до лав "Гвардії наступу" будуть діяти різні пільги, зокрема можна безкоштовно або на пільгових умовах здобувати вищу освіту у військових вишах під час служби.
Окрім того, раніше ми писали, що у січні уряд України перевиконав план за доходами державного бюджету на 50% — надходження склали 104,4 млрд гривень при запланованих 69,6 млрд гривень. Однак сталося це завдяки отриманому від США гранту.