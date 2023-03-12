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Нардепи планують збільшити оборонний бюджет на понад 500 мільярдів гривень

12 березня 2023 12:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Рада хоче збільшити військові видатки на 500 мільярдів гривень
Зала Верховної Ради
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Верховна Рада України планує внести зміни до бюджету на 2023 рік. Народні обранці хочуть збільшити військові видатки на 500 млрд гривень.

Про це у Telegram написав народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Деталі

Народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України.

"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн", — написав Железняк.

За його інформацією, прийняття відповідних змін очікується вже цього тижня.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповідав, що добровольці з штурмових бригад "Гвардії наступу" отримуватимуть від 25 тисяч гривень

Для тих, хто вступив до лав "Гвардії наступу" будуть діяти різні пільги, зокрема можна безкоштовно або на пільгових умовах здобувати вищу освіту у військових вишах під час служби.

Окрім того, раніше ми писали, що у січні уряд України перевиконав план за доходами державного бюджету на 50% — надходження склали 104,4 млрд гривень при запланованих 69,6 млрд гривень. Однак сталося це завдяки отриманому від США гранту.

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