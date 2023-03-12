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Нардепы планируют увеличить оборонный бюджет более чем на 500 миллиардов гривен

12 марта 2023 12:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Рада хочет увеличить военные расходы на 500 миллиардов гривен
Зал Верховной Рады
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Верховная Рада планирует внести изменения в бюджет на 2023 год. Народные избранники хотят увеличить военные расходы на 500 млрд гривен.

Об этом в Telegram написал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Подробности

Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что увеличение военных расходов на 500 млрд гривен является самым большим за всю историю Украины.

"Будут увеличены военные расходы на более полутриллиона грн. Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд грн", — написал Железняк.

По его информации, принятие соответствующих изменений ожидается на этой неделе.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказывал, что добровольцы из штурмовых бригад "Гвардии наступления" будут получать от 25 тысяч гривен.

Для вступивших в ряды "Гвардии наступления" будут действовать разные льготы, в частности можно бесплатно или на льготных условиях получать высшее образование в военных вузах во время службы.

Кроме того, ранее мы писали, что в январе правительство Украины перевыполнило план по доходам государственного бюджета на 50% — поступления составили 104,4 млрд гривен при запланированных 69,6 млрд гривен. Однако произошло это благодаря полученному от США гранту.

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