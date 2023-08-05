NASAMS і не тільки: Литва продовжує надавати військову підтримку Україні

Завантаження гелікоптера для України. Фото: МО Литви

Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Вона включає ракетні комплекси NASAMS, атакож іншу техніку.

Про це повідомили на сайті Міністерства національної оборони Литви.

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Протягом перших семи місяців 2023 року військова підтримка, надана Україні Литвою, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.

Литва передає Україні військову техніку. Фото: МО Литви

Литва не припиняє військовудопомогу Україні. Фото: МО Литви

Незабаром Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, протидрони, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення.

Окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Литва проводить навчання для українських військових. Фото: МО Литви

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Він отримав його за особливі заслуги.