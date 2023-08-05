NASAMS и не только: Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине

Загрузка вертолета для Украины. Фото: МО Литвы

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. Она включает ракетные комплексы NASAMS, а также другую технику.

Об этом сообщили на сайте Министерства национальной обороны Литвы.

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В первые семь месяцев 2023 года военная поддержка, оказанная Украине Литвой, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.

Литва передает Украине военную технику. Фото: МО Литвы

Литва не прекращает военную помощь Украине. Фото: МО Литвы

В скором времени Украине будут переданы ракетные комплексы NASAMS, противодроны, материально-техническое оборудование, кровати и многое другое обеспечение.

Кроме переданной военной техники и оборудования Литва активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

Литва проводит учения для украинских военных. Фото: МО Литвы

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