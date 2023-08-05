NASAMS и не только: Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине
Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. Она включает ракетные комплексы NASAMS, а также другую технику.
Об этом сообщили на сайте Министерства национальной обороны Литвы.
Как Литва помогает Украине
В первые семь месяцев 2023 года военная поддержка, оказанная Украине Литвой, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.
В скором времени Украине будут переданы ракетные комплексы NASAMS, противодроны, материально-техническое оборудование, кровати и многое другое обеспечение.
Кроме переданной военной техники и оборудования Литва активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Он получил его за особые награды.