ЗЕКи Пригожина: реакція росіян на амністію

ПВК "Вагнер" вимагає вважати своїх бойовиків "повноцінними членами суспільства"

У січні 2023 року телеграм-канал "Агентство.Новости" повідомив, що мешканці Москви почали масово скаржитися на дзвінки з невідомих номерів. Ті, хто дзвонить, представляються співробітниками силових відомств і закликають москвичів не випускати дітей на вулицю після сьомої вечора, оскільки "в'язні, які воювали на боці ПВК "Вагнер", отримали помилування і тепер будуть на волі".

У самому ПВК Пригожина негайно відреагували на цю інформацію, пояснивши тривожні дзвінки атаками "українського ЦІПсО, який намагається перемогти "Вагнер" в інформаційному полі".

"Українці вносять паніку, створюють негативний образ і очорнюють героїв, що повернулися з війни", — заявив телеграм-канал "Оркестр Вагнера".

Втім, навіть якщо припустити, що переляканим москвичам зараз дійсно телефонує "український ЦИПсО", то доведеться визнати, що він взяв на себе непосильне завдання. Бо очорнити те, що й так чорніше за чорта, неможливо.

Вершки суспільства

Перший випуск на волю "пташенят гнізда Пригожина" відбувся на початку січня. На відео, оприлюдненому ПВК "Вагнер", Євген Пригожин презентував групу людей із замазаними обличчями та заявив, що це зеки, які відпрацювали свій піврічний контракт і вирушають додому з повністю знятими судимостями.

"Ноги втратили вони, тому суспільство має ставитись до них з глибокою повагою", — проголосив Пригожин.

На жаль, ноги втратили далеко не всі з презентованих Пригожиним персонажів. Частина їх перебуває при порівняно доброму здоров'ї та у непоганій фізичній формі, у чому росіяни будуть змушені переконатися у найближчому майбутньому.

Крадіжка, грабіж, побиття

На ще одному відео з ув'язненими, які повертаються, опублікованому 18 січня, російське видання "Верстка" впізнало двох неодноразово судимих персонажів — Іллю Мошніна та Кирила Неглина.

Ілля Мошнін, уродженець карельського містечка з характерною назвою Медвежьєгорськ, був засуджений шість разів за вимагання, крадіжку, грабіж та розбій. Останню "ходку" цей повноцінний член російського суспільства відбував за незаконне виготовлення зброї та "заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинила смерть потерпілого" — простіше кажучи, майбутній "вагнерівець" забив потерпілого до смерті.

Ілля Мошнін. Фото: screenshot t.me/prigozhin_vagner

На суді Мошнін стверджував, що вчиняти злочини його нібито змусили обставини — як колишньому дитбудинівцю, йому мали дати квартиру, але місцева влада її так і не виділила.

Ще один уродженець Карелії, Кирило Неглін отримав загалом 12 років 10 місяців колонії суворого режиму за спробу збуту наркотиків та побиття дружини. Згідно з матеріалами справи, п'яний Неглін завдав дружині "не менше п'яти ударів руками і не менше п'яти ударів взутою ногою", після чого жінці довелося видаляти селезінку. На суді він погрожував дружині, заявляючи, що розправиться з нею, коли вийде з в'язниці.

Також Неглін судився зі своєю матір'ю, у якої позичив 600 тисяч рублів, а повернув лише 250 тисяч — решту матері довелося стягувати через суд.

Кирило Неглін. Фото: screenshot t.me/prigozhin_vagner

Що характерно, на відеоролику, опублікованому пригожинським РІА "ФАН", цей зразковий син та чоловік закликає "колег" боротися за свої родини. "Ви б'єтеся тут не за щось, ви б'єтеся за своїх дітей. Ну і, звісно, за родини, за гроші, а батьківщина — це вже потім. Як би це все і є батьківщина — одна об'ємна назва. Тож, хлопці, бережіть себе, бережіть своїх близьких", — закликав домашній насильник.

Сокира, молоток, окріп

Також повернувся на волю вільним та несудимим "вагнерівець" Олександр Тютін — колишній бізнесмен, який замовив на початку 2000-х вбивство свого конкурента та його родини. Чотирьох людей, у тому числі дітей 11 та 15 років, було розстріляно, а потім добито сокирою. Тоді Тютіну вдалося вийти сухим з води, але у 2018 році він намагався "замовити" власну племінницю, на чому і попався на місці злочину. У 2021 році суд присудив йому 23 роки колонії, але замість того, щоб відсиджувати свій законний термін, Тютін вирушив "геройствувати" в Україну, а повернувшись, полетів відпочивати до Анталії, пише "Ротонда".

Разом з Тютіним отримав помилування і такий собі Антон Іонов на прізвисько "Сяпа", який промишляв зі своєю бандою розбоєм, здирством і наркоторгівлею в Ленінградській області. Зокрема, він разом із спільниками катував, обливаючи окропом, власника місцевого автосервісу, вимагаючи у нього 1,5 млн рублів.

Однак присуджені йому судом 11 років за ґратами Сяпа так і не відсидів: восени 2022 року він "засвітився" у якості бойовика ПВК "Вагнер". "Ми тут уже п'ять місяців, батьківщину захищаємо!" — похвалився він на відео, опублікованому одним із російських телеграм-каналів.

На одному з відео "Агентство.Новости" також впізнало у числі "вагнерівців" мешканця Казані Дмитра Карягіна, який мав зараз відбувати 14,5 року у колонії суворого режиму. У 2014-му він умовив свою 87-річну бабусю-ветеранку продати квартиру, а потім вивіз стару жінку в гараж і вдарив молотком по голові. Потім Карягін сховав тіло та цілий рік розповідав родичам, що бабуся нібито переїхала в Україну.

Крім того, серед "відпускників", які фігурують у численних відеороликах ПВК, опинилися:

Олексій Кудря (розбій, незаконний обіг наркотиків, загроза вбивством або заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю);

Денис Кінєв (крадіжки, розбої, останній вирок — 17 років позбавлення волі за вбивство);

Дмитро Каравайчик (17 років колонії за виготовлення та збут амфетаміну в особливо великому розмірі);

Анатолій Сальмін (крадіжки, вбивство, останній термін — 2,5 роки за серію крадіжок побутової техніки, зокрема, пральної машини)

Олександр Суєтов, 34 роки (10 років ув'язнення за серію збройних нальотів на ювелірні магазини).

"Інші — або вбиті, або "трьохсоті"

На щастя для росіян, повертаються з України далеко не всі — більшість "вагнерівців" успішно утилізується ЗСУ. Раніше Новини.LIVE вже писали про загиблих в Україні російських кримінальних авторитетів. Загалом, за оцінками голови фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, із 50 тисяч зеків, завербованих Пригожиним у російських в'язницях, на фронті зараз воює близько 10 тисяч.

"Інші або вбиті, або "трьохсоті", або дезертували, або здалися в полон. Пригожину ця статистика не потрібна. Гаразд ще вбиті, а ось ті, хто здалися в полон, та дезертири зі зброєю в руках у росії — йому цього путіну показувати не можна", — розповіла Романова.

Вбитих, у будь-якому випадку, досить багато: газета The New York Times, яка опублікувала супутникові знімки "вагнерівського" цвинтаря у станиці Бакинська (Краснодарський край), дійшла висновку, що за два місяці загальна площа поховань збільшилася у сім разів. Станом на 24 січня на цвинтарі налічувалося близько 170 могил.

Врахуємо, що цвинтар у Бакинській — це, м'яко кажучи, не єдине місце поховання утилізованих "вагнерівців". Багатьох ховають за місцем колишнього проживання і навіть вшановують меморіальними дошками з портретом "героя" та описом його "подвигів".

Цвинтар у Бакинській. Фото: Reuters

Зокрема, у грудні 2022 року на фасад саратівської школи №11 урочисто повісили меморіальну дошку на честь колишнього учня — Дениса Ковирзіна, який не досидів свої 7,5 року суворого режиму і загинув в Україні. У 2012 році п'яний Ковирзін застрелив у Москві людину під час конфлікту з "особами таджицької національності", але затримали його лише через чотири роки.

А у місті Сєрові (Свердловська область) на початку січня поховали з почестями "вагнерівця" Сергія Молодцова, двічі судимого за вбивство. Причому вдруге Молодцов "сів" за вбивство власної матері: люблячий син, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці "руками та ногами не менше шести ударів в область голови, тулуба та кінцівок", після чого вона померла.

"Він був творчою натурою, займався різьбленням по кістці, працював в ювелірній майстерні. Близькі згадують Сергія як напрочуд неординарну людину, яка любила життя. Він був чесною людиною. Правда для нього — це головне. Завжди відгукувався на чужу біду, допомагав слабким і нужденним", — йдеться у некролозі Молодцова, опублікованому місцевою адміністрацією.

Похорон Молодцова. Фото: serovglobus.ru

Хто давнє пом'яне...

А ось у Санкт-Петербурзі вшановувати чергову "творчу натуру" відмовилися — точніше, не вшанували тою мірою, на яку, на думку Пригожина, заслуговують його "бійці". У грудні 2022 року представники ПВК "Вагнер" виставили адміністрації Білоострівського цвинтаря вимогу поховати на так званій "Алеї доблесті" засудженого за збут наркотиків Дмитра Меньшикова. Адміністрація вимогу виконати не змогла — через відсутність цієї алеї як такої. Тоді Пригожин звернувся до спікера російської Держдуми В'ячеслава Володіна, і — о, диво! — алея з'явилася, упокоївши на своїй території останки загиблого в Україні наркодилера.

Не сподобався Пригожину і брак захвату серед російського "глибинного народу" з приводу повернення волю сотень особливо небезпечних бандитів. Поки бандити діяли в Україні, народ претензій не висловлював, однак перспектива особисто втратити селезінку, а, може, й життя, росіянам чомусь не сподобалася, і в соцмережах почалося обурене виття.

Тому Пригожин знову звернувся до Володіна, опублікувавши відкритий лист з вимогою запровадити кримінальну відповідальність за "публічні дії, спрямовані на їхню (зеків-"вагнерівців", — ред.) дискредитацію, публікації негативного характеру на їхню адресу, а також поширення інформації про їхні колишні правопорушення". Іншими словами, хто давнє пом'яне, той лиха не мине.

Володін слухняно взяв під козирок і, як повідомляє російський "Интерфакс", доручив головам думських комітетів розглянути це питання. Тож поголів'я зеків на росії незабаром має перейти в режим самовідтворення: не сподобався "удар взутої ногою" від тричі несудимого "героя" — ласкаво просимо за ґрати. А там уже на дискредитатора чекають з розкритими обіймами вербувальники Пригожина — з усіма наслідками, які з цього випливають.

Фото: REUTERS/Igor Russak