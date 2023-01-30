ЗЭКи Пригожина: реакция русских на амнистию

ЧВК "Вагнер" требует считать своих боевиков "полноценными членами общества"

В январе 2023 года телеграм-канал "Агентство.Новости" сообщил, что жители москвы начали массово жаловаться на звонки с неизвестных номеров. Звонящие представляются сотрудниками силовых ведомств и призывают москвичей не выпускать детей на улицу после семи вечера, поскольку "заключенные, которые воевали на стороне ЧВК "Вагнер", получили помилование и теперь будут на свободе".

В самом ЧВК Пригожина не замедлили отреагировать на эту информацию, объяснив тревожные звонки атаками "украинского ЦИПсО, который пытается победить "Вагнер" в информационном поле".

"Украинцы вносят панику, создают негативный образ и очерняют вернувшихся с войны героев", — заявил телеграм-канал "Оркестр Вагнера".

Впрочем, даже если предположить, что трясущимся от страха москвичам сейчас действительно названивает "украинское ЦИПсО", то придется признать, что он взял на себя непосильную задачу. Ибо очернить то, что и так чернее черта, невозможно.

Сливки общества

Первый выпуск на волю "птенцов гнезда Пригожина" состоялся в начале января. На видео, опубликованном ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин представил группу людей с замазанными лицами и заявил, что это зэки, отработавшие свой полугодовой контракт и отправляющиеся домой с полностью снятыми судимостями.

"Ног лишились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением", — провозгласил Пригожин.

К несчастью, ног лишились далеко не все из представленных Пригожиным персонажей. Часть их пребывает в сравнительно добром здравии и неплохой физической форме, в чем россиянам придется убедиться в ближайшем же будущем.

Кража, грабеж, избиение

На еще одном видео с возвращающимися заключенными, опубликованном 18 января, российское издание "Верстка" опознало двоих неоднократно судимых персонажей — Илью Мошнина и Кирилла Неглина.

Илья Мошнин, уроженец карельского городка с характерным названием Медвежьегорск, был судим шесть раз за вымогательство, кражу, грабеж и разбой. Последнюю "ходку" этот полноценный член российского общества отбывал за незаконное изготовление оружия и "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" — проще говоря, будущий "вагнеровец" забил потерпевшего до смерти.

Ілля Мошнін. Фото: screenshot t.me/prigozhin_vagner

На суде Мошнин утверждал, что совершать преступления его якобы вынудили обстоятельства — как бывшему детдомовцу, ему была положена квартира, но местные власти ее так и не выделили.

Еще один уроженец Карелии, Кирилл Неглин получил в общей сложности 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков и избиение жены. Согласно материалам дела, пьяный Неглин нанес жене "не менее пяти ударов руками и не менее пяти ударов обутой ногой", после чего у женщины потом пришлось удалять селезенку. На суде он угрожал супруге, заявляя, что расправится с ней, когда выйдет из тюрьмы.

Также Неглин судился с собственной матерью, у которой одолжил 600 тысяч рублей, а вернул только 250 тысяч — остальное матери пришлось взыскивать через суд.

Что характерно, на видеоролике, опубликованном пригожинским РИА "ФАН", этот образцовый сын и супруг призывает "коллег" сражаться за свои семьи. "Вы бьетесь тут не за что-то, вы бьетесь за своих детей. Ну и, естественно, за семьи, за деньги, а родина — это уже дальше. Как бы это все и есть родина — одно объемное название. Так что, ребята, берегите себя, берегите своих близких", — воззвал домашний насильник.

Кирило Неглін. Фото: screenshot t.me/prigozhin_vagner

Топор, молоток, кипяток

Также вернулся на волю свободным и несудимым "вагнеровец" Александр Тютин — бывший бизнесмен, заказавший в начале 2000-х убийство своего конкурента и его семьи. Четверых человек, в том числе и детей 11 и 15 лет, расстреляли, а затем добили топором. Тогда Тютину удалось выйти сухим из воды, но в 2018 году он попытался "заказать" собственную племянницу, на чем и попался с поличным. В 2021 году суд присудил ему 23 года колонии, но вместо того, чтобы отсиживать свой законный срок, Тютин отправился "геройствовать" в Украину, а вернувшись, улетел отдыхать в Анталию, пишет "Ротонда".

Вместе с Тютиным получил помилование и некий Антон Ионов по кличке "Сяпа", промышлявший со своей бандой разбоем, вымогательством и наркоторговлей в Ленинградской области. В частности, он вместе с подельниками пытал, обливая кипятком, владельца местного автосервиса, вымогая у него 1,5 млн рублей.

Однако присужденные ему судом 11 лет за решеткой Сяпа так и не отсидел: осенью 2022 года он "засветился" в качестве боевика ЧВК "Вагнер". "Мы здесь уже пять месяцев, родину защищаем!" — похвастался он на видео, опубликованном одним из российских телеграм-каналов.

На одном из видео "Агентство.Новости" также опознало среди "вагнеровцев" жителя Казани Дмитрия Карягина, который должен был сейчас отбывать 14,5 лет в колонии строгого режима. В 2014 году он уговорил свою 87-летнюю бабушку-ветерана продать квартиру, а затем вывез старую женщину в гараж и ударил молотком по голове. Затем Карягин спрятал тело и целый год уверял родственников, что бабушка переехала в Украину.

Кроме того, среди "отпускников", фигурировавших во многочисленных видеороликах ЧВК, оказались:

Алексей Кудря (разбой, незаконный оборот наркотиков, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью);

Денис Кинев (кражи, разбои, последний приговор — 17 лет лишения свободы за убийство);

Дмитрий Каравайчик (17 лет колонии за изготовление и сбыт амфетамина в особо крупном размере);

Анатолий Сальмин (кражи, убийство, последний срок — 2,5 года за серию краж бытовой техники, в частности, стиральной машины)

Александр Суетов, 34 года (10 лет заключения за серию вооруженных налетов на ювелирные магазины).

"Остальные — либо убиты, либо "трехсотые"

К счастью для россиян, возвращаются из Украины далеко не все — большая часть "вагнеровцев" успешно утилизируется ВСУ. Ранее Новини.LIVE уже писали о погибших в Украине российских криминальных авторитетах. В целом же, по оценкам главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, из 50 тысяч зэков, раздобытых Пригожиных в российских тюрьмах, на фронте сейчас воюет около 10 тысяч.

"Остальные — либо убиты, либо "трехсотые", либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в россии — ему этого путину показывать нельзя", — рассказала Романова.

Убитых, в любом случае, достаточно много: газета The New York Times, опубликовавшая спутниковые снимки "вагнеровского" кладбища в станице Бакинская (Краснодарский край), пришла к выводу, что за два месяца общая площадь захоронений увеличилась в семь раз. По состоянию на 24 января на кладбище насчитывалось около 170 могил.

Учтем, что кладбище в Бакинской – это, мягко говоря, не единственное место захоронения утилизированных "вагнеровцев". Многих хоронят по месту прежнего жительства и даже чествуют мемориальными досками — с портретом "героя" и описанием его "подвигов".

Кладбище в Бакинской. Фото: Reuters

Так, в декабре 2022 года на фасад саратовской школы №11 торжественно повесили мемориальную доску в честь бывшего ученика — Дениса Ковырзина, не досидевшего свои 7,5 лет строгого режима и погибшего в Украине. В 2012 году пьяный Ковырзин застрелил в Москве человека во время конфликта с "лицами таджикской национальности, но задержан был только спустя четыре года.

А в городе Серове (Свердловская область) в начале января похоронили с почестями "вагнеровца" Сергея Молодцова, дважды судимого за убийство. При этом во второй раз Молодцов "сел" за убийство собственной матери: любящий сын, пребывая в пьяном угаре, нанес женщине "руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей", после чего она скончалась.

"Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся", — говорится в некрологе Молодцова, опубликованном местной администрацией.

Похороны Молодцова. Фото: serovglobus.ru

Кто старое помянет

А вот в Санкт-Петербурге воздавать почести очередной "творческой натуре" отказались — точнее, не воздали их в той мере, какой, по мнению Пригожина, заслуживают его "бойцы". В декабре 2022 года представители ЧВК "Вагнер" потребовали от администрации Белоостровского кладбища похоронить на так называемой "Аллее доблести" судимого за сбыт наркотиков Дмитрия Меньшикова. Администрация требование выполнить не смогла — по причине отсутствия требуемой аллеи как таковой. Тогда Пригожин обратился к спикеру российской Госдумы Вячеславу Володину, и — о, чудо! — аллея появилась, упокоив на своей территории останки погибшего в Украине наркодилера.

Не понравился Пригожину и недостаточный восторг российского "глубинного народа" по поводу возвращения на свободу сотен особо опасных бандитов. Покуда бандиты зверствовали в Украине, народ претензий не высказывал, однако перспектива лично лишиться селезенки, а то и жизни, россиянам почему-то не понравилась, и в соцсетях поднялся возмущенный вой.

Поэтому Пригожин снова обратился к Володину, опубликовав открытое письмо с требованием ввести уголовную ответственность за "публичные действия, направленные на их (зэков-вагнеровцев, — прим. ред.) дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях". Иными словами, кто старое помянет — тому глаз (а то и еще что-нибудь) вон.

Володин послушно взял под козырек и, как сообщает российский "Интерфакс", поручил главам думских комитетов рассмотреть этот вопрос. Так что поголовье зэков в россии в скором будущем грозит перейти в режим самовоспроизводства: возмутился "удару обутой ногой" от трижды несудимого "героя" — добро пожаловать за решетку. А там уже дискредитатора поджидают с распростертыми объятьями вербовщики Пригожина — со всеми вытекающими последствиями.

Фото: REUTERS/Igor Russak