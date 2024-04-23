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Наскільки швидко Україна отримає зброю із США

23 квітня 2024 18:33
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Наскільки швидко Україна отримає зброю із США
Члени Палати представників після голосування за 60-мільярдний пакет допомоги Україні. Фото: Reuters/Ken Cedeno
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки не будуть затягувати із передачею нового озброєння та боєприпасів для України після голосування за пакет військової допомоги для України у Сенаті. Бо уся ця історія із затягуванням голосування у Палаті представників і так боляче вдарила по міжнародному авторитету США.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На думку Дмитра Снєгирьова, новий пакет військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки Україна отримає дуже швидко після голосування в Сенаті та підпису президента Джо Байдена.

"Справа в тому, що у цій історії є не тільки інтереси України, а і геополітична проблема для самих Штатів", — наголосив експерт.

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Він пояснив, що затягування голосування за допомогу для воюючої України фактично поставило під сумнів світове лідерство Сполучених Штатів Америки.

"Аби не дати Росії скористатися з цієї ситуації, роль об’єднувача антипутінської коаліції взяла на себе Велика Британія", — нагадав Снєгирьов.

Але проблема у Палаті представників вдарила по міжнародному авторитету США, а цього американський політикум не міг допустити — незважаючи на те, республіканець ти чи демократ.

"Це була загальна поразка Сполучених Штатів", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.

США
Конгрес
військова допомога
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні

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