Наскільки швидко Україна отримає зброю із США

Члени Палати представників після голосування за 60-мільярдний пакет допомоги Україні. Фото: Reuters/Ken Cedeno

Сполучені Штати Америки не будуть затягувати із передачею нового озброєння та боєприпасів для України після голосування за пакет військової допомоги для України у Сенаті. Бо уся ця історія із затягуванням голосування у Палаті представників і так боляче вдарила по міжнародному авторитету США.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Геополітична проблема для США

На думку Дмитра Снєгирьова, новий пакет військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки Україна отримає дуже швидко після голосування в Сенаті та підпису президента Джо Байдена.

"Справа в тому, що у цій історії є не тільки інтереси України, а і геополітична проблема для самих Штатів", — наголосив експерт.

Британія підхопила прапор, але Штати отримали серйозний удар

Він пояснив, що затягування голосування за допомогу для воюючої України фактично поставило під сумнів світове лідерство Сполучених Штатів Америки.

"Аби не дати Росії скористатися з цієї ситуації, роль об’єднувача антипутінської коаліції взяла на себе Велика Британія", — нагадав Снєгирьов.

Але проблема у Палаті представників вдарила по міжнародному авторитету США, а цього американський політикум не міг допустити — незважаючи на те, республіканець ти чи демократ.

"Це була загальна поразка Сполучених Штатів", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.