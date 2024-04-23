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Как быстро Украина получит оружие из США

23 апреля 2024 18:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как быстро Украина получит оружие из США
Члены Палаты представителей после голосования за 60-миллиардный пакет помощи Украине. Фото: Reuters/Ken Cedeno
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Соединенные Штаты Америки не будут затягивать с передачей новых вооружений и боеприпасов для Украины после голосования за пакет военной помощи для Украины в Сенате. Ибо вся эта история с затягиванием голосования в Палате представителей и так больно ударила по международному авторитету США.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По мнению Дмитрия Снегирева, новый пакет военной помощи из США Украина получит очень быстро после голосования в Сенате и подписи президента Джо Байдена.

"Дело в том, что в этой истории есть не только интересы Украины, но и геополитическая проблема для самих Штатов", — подчеркнул эксперт.

Великобритания подхватила флаг, но Штаты получили серьезный удар

Он пояснил, что затягивание голосования за помощь для воюющей Украины фактически подвергло сомнению мировое лидерство Соединенных Штатов Америки.

"Чтобы не дать России воспользоваться этой ситуации, роль объединителя антипутинской коалиции взяла на себя Великобритания", — напомнил Снегирев.

Но проблема в Палате представителей ударила по международному авторитету США, а этого американский политикум не мог допустить — несмотря на то, республиканец ты или демократ.

"Это было общее поражение Соединенных Штатов", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.

США
Конгресс
военная помощь
Дмитрий Снегирев
война в Украине

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