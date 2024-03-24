Наслідки атаки окупантів — в яких областях найважча ситуація з електропостачанням

Енергетик працює над відновленням електропостачання. Фото: ua-energy.org

Внаслідок ворожих атак на енергосистему України тисячі українців залишилися без світла. Наразі відомо, що за останню добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 76,4 тис. споживачів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України в Telegram у неділю, 24 березня.

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Ситуація з електроенергією в областях

Дніпропетровська область

Після нічної атаки від електропостачання було відключено 3,6 тис. споживачів. Станом на ранок без електрики залишилося 600 споживачів.

Донецька область

В Міненерго повідомили, що відновлено електропостачання для 11,5 тис. споживачів, що постраждали від бойових дій. Проте 42 тис. домівок у 76 населених пунктах досі залишаються без електрики.

Запорізька область

Відомо, що вдалося відновити електропостачання відновлено для 1,7 тис. споживачів, які були відключені через технічні збої. Також відновили електрику для 850 домогосподарств, постраждалих від бойових дій. Проте 3,9 тис. споживачів у 52 населених пунктах залишаються без світла.

Київська область

В результаті обстрілу пошкоджено лінію 10 кВ, відключено 1,4 тис. споживачів у двох населених пунктах.

Кіровоградська область

Через технічні збої від електропостачання відключено 56 споживачів.

Львівська область

Внаслідок ворожої атаки відключено лінію 35 кВ, що призвело до відключення підстанції, яка забезпечує енергооб’єкт. Подробиці уточнюються.

Одеська область

Знято мережеві обмеження для 28 тис. споживачів. Після технічних збоїв було відключено 57 тис. споживачів, але до ранку всі були знову підключені.

Сумська область

Через бойові дії відключено 242 споживачів, загалом у області 7,5 тис. споживачів у 76 населених пунктах залишаються без електропостачання.

Харківська область

Після нічних обстрілів відключено майже 16 тис. споживачів у чотирьох громадах. У обласному центрі діють обмеження за графіком для 200 тис. споживачів.

Херсонська область

У Херсоні відключено близько 3 тис. споживачів, у області без електрики залишилося майже 26 тис. домогосподарств у 45 населених пунктах.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій без електропостачання залишилося 1,4 тис. споживачів у 24 населених пунктах.

Нагадаємо, що нещодавно Росія здійснила масштабну атаку на енергетику за останній час.

Раніше ми писали, що пошкодили окупанти під час атаки на ГЕС.