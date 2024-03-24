Последствия атаки окупантов — в каких областях самая тяжелая ситуация с электроснабжением

Энергетик работает над восстановлением электроснабжения. Фото: ua-energy.org

В результате вражеских атак на энергосистему Украины тысячи украинцев остались без света. Известно, что за последние сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение для более 76,4 тыс. потребителей.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Ситуация с электроэнергией в областях

Днепропетровская область

После ночной атаки от электроснабжения было отключено 3,6 тыс. потребителей. По состоянию на утро без электричества осталось 600 потребителей.

Донецкая область

В Минэнерго сообщили, что возобновлено электроснабжение для 11,5 тыс. потребителей, пострадавших от боевых действий. Однако 42 тыс. домов в 76 населенных пунктах до сих пор остаются без электричества.

Запорожская область

Известно, что удалось возобновить электроснабжение восстановлено для 1,7 тыс. потребителей, отключенных из-за технических сбоев. Также восстановили электричество для 850 домохозяйств, пострадавших от боевых действий. Однако 3,9 тыс. потребителей в 52 населенных пунктах остаются без света.

Киевская область

В результате обстрела повреждена линия 10 кВ, отключены 1,4 тыс. потребителей в двух населенных пунктах.

Кировоградская область

Из-за технических сбоев от электроснабжения отключены 56 потребителей.

Львовская область

В результате вражеской атаки отключена линия 35 кВ, что привело к отключению подстанции, обеспечивающей энергообъект. Подробности уточняются.

Одесская область

Сняты сетевые ограничения для 28 тыс. потребителей. После технических сбоев было отключено 57 тыс. потребителей, но к утру все были снова подключены.

Сумская область

Из-за боевых действий отключены 242 потребителя, всего в области 7,5 тыс. потребителей в 76 населенных пунктах остаются без электроснабжения.

Харьковская область

После ночных обстрелов отключено около 16 тыс. потребителей в четырех общинах. В областном центре действуют ограничения по графику для 200 тысяч потребителей.

Херсонская область

В Херсоне отключено около 3 тыс. потребителей, в области без электричества осталось около 26 тыс. домохозяйств в 45 населенных пунктах.

Черниговская область

В результате боевых действий без электроснабжения осталось 1,4 тыс. потребителей в 24 населенных пунктах.

Напомним, что недавно Россия совершила масштабную атаку на энергетику за последнее время.

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