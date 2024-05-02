Наслідки обстрілів РФ — Кулеба розповів про стан української енергетики

Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України. Він назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни" — саме їх використовувала країна-агресор для останніх ударів по енергетиці.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю Foreign Policy.

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"Російські балістичні ракети — справжнє лихо цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи, половина нашої енергетичної системи пошкоджена", — сказав Кулеба, говорячи про масштаби руйнування енергетики.

Він додав, що хоч і військова допомога США і підняла моральний дух українців, але було б значно краще, якби до траншу увійшли батареї ППО. Адже, наголошує, українці страждають від обстрілів. Протиповітряна оборона, за словами міністра, це те, від чого залежить економіка, захищеність міст та життя цивільних.

"Мені набридло закликати світ працювати більше, подвоїти й потроїти роботу над цим, тому що всі знають, де знаходяться ці системи. Тому наш заклик: "Просто зроби це", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Нестача енергії є результатом інтенсивних ракетних та дронових атак Росії на електростанції, а зниження температури призводить до збільшення споживання електроенергії.

Також ми повідомляли, що в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. У ДТЕК наголосили, що обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.