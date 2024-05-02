Последствия обстрелов РФ — Кулеба рассказал о состоянии украинской энергетики

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины. Он назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны" — именно их использовала страна-агрессор для последних ударов по энергетике.

Об этом Кулеба сказал в интервью Foreign Policy.

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"Российские баллистические ракеты — настоящая беда этой войны. В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы, половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба, говоря о масштабах разрушения энергетики.

Он добавил, что хоть и военная помощь США и подняла моральный дух украинцев, но было бы гораздо лучше, если бы в транш вошли батареи ПВО. Ведь, отмечает, украинцы страдают от обстрелов. Противовоздушная оборона, по словам министра, это то, от чего зависит экономика, защищенность городов и жизнь гражданских.

"Мне надоело призывать мир работать больше, удвоить и утроить работу над этим, потому что все знают, где находятся эти системы. Поэтому наш призыв: "Просто сделай это", — сказал Кулеба.

Напомним, в Укрэнерго ответили, какая существует вероятность отключений электроэнергии. Нехватка энергии является результатом интенсивных ракетных и дроновых атак России на электростанции, а снижение температуры приводит к увеличению потребления электроэнергии.

Также мы сообщали, что в Украине будет выключаться свет для бизнеса и промышленности. В ДТЭК подчеркнули, что ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.