Наслідки повені: стало відомо, що буде з херсонськими кавунами та помідорами

Херсонські кавуни та помідори. Колаж Новини.LIVE

Внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС 94% зрошуваних земель на Херсонщині залишилися без води. Тому ці території можуть стати пустелями, що зупинить вирощування багатьох продуктів, зокрема кавунів та помідорів.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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"Буде спостерігатися опустелювання території. Це приблизно те, що ми бачимо в районі Олешок — виникнення рукотворних пустель. Вести сільське господарство у тому вигляді, як воно було до підриву ГЕС, стане неможливим. На відновлення зрошувальної системи знадобляться роки та величезні гроші", — зазначив голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Зазначається, що в Херсонській області на затоплених територіях майже повністю знищено поточний врожай кавунів.

"Це переважно стосується окупованої частини лівобережжя. На територіях далі від води врожай буде, але ми його не побачимо, як і минулого року. Оскільки окупанти не випускають товар на мирну територію України. Дещо залишиться на правому березі, але в будь-якому випадку врожай кавунів зменшиться в рази", — розповів експерт ринку сільськогосподарської продукції голова БО "Борщ" Віталій Іванков.

Щодо ситуації з херсонськими помідорами, то тут теж доволі сумно. За словами видання, ціни на ці овочі зростуть, оскільки вони будуть імпортовані з інших країн. А з Херсонщини цьогорічного врожаю помідорів чекати не варто.

Нагадаємо, що підрив росіянами Каховської ГЕС призведе до значних негативних наслідків для сільського господарства України, зокрема це призведе до затоплення орієнтовно 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі, а також у рази більше — на окупованому лівому березі. Крім того, наслідки спостерігатимуться упродовж кількох років поспіль.