Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наслідки повені: стало відомо, що буде з херсонськими кавунами та помідорами arrow

Наслідки повені: стало відомо, що буде з херсонськими кавунами та помідорами

12 червня 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки повені: стало відомо, що буде з херсонськими кавунами та помідорами
Херсонські кавуни та помідори. Колаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС 94% зрошуваних земель на Херсонщині залишилися без води. Тому ці території можуть стати пустелями, що зупинить вирощування багатьох продуктів, зокрема кавунів та помідорів.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Читайте також:

Що буде з херсонськими кавунами та помідорами

"Буде спостерігатися опустелювання території. Це приблизно те, що ми бачимо в районі Олешок — виникнення рукотворних пустель. Вести сільське господарство у тому вигляді, як воно було до підриву ГЕС, стане неможливим. На відновлення зрошувальної системи знадобляться роки та величезні гроші", — зазначив голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Зазначається, що в Херсонській області на затоплених територіях майже повністю знищено поточний врожай кавунів.

"Це переважно стосується окупованої частини лівобережжя. На територіях далі від води врожай буде, але ми його не побачимо, як і минулого року. Оскільки окупанти не випускають товар на мирну територію України. Дещо залишиться на правому березі, але в будь-якому випадку врожай кавунів зменшиться в рази", — розповів експерт ринку сільськогосподарської продукції голова БО "Борщ" Віталій Іванков.

Щодо ситуації з херсонськими помідорами, то тут теж доволі сумно. За словами видання, ціни на ці овочі зростуть, оскільки вони будуть імпортовані з інших країн. А з Херсонщини цьогорічного врожаю помідорів чекати не варто.

Нагадаємо, що підрив росіянами Каховської ГЕС призведе до значних негативних наслідків для сільського господарства України, зокрема це призведе до затоплення орієнтовно 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі, а також у рази більше — на окупованому лівому березі. Крім того, наслідки спостерігатимуться упродовж кількох років поспіль.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB