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Последствия наводнения: стало известно, что будет с херсонскими арбузами и помидорами

12 июня 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия наводнения: стало известно, что будет с херсонскими арбузами и помидорами
Херсонские арбузы и помидоры. Коллаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате разрушения россиянами Каховской ГЭС 94% орошаемых земель в Херсонской области остались без воды. Поэтому эти территории могут стать пустынями, которые остановят выращивание многих продуктов, в том числе арбузов и помидоров.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Что будет с херсонскими арбузами и помидорами

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы видим в районе Олешек — возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет невозможным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", — отметил председатель общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

В Херсонской области на затопленных территориях почти полностью уничтожен текущий урожай арбузов.

"Это преимущественно касается оккупированной части левобережья. На территориях дальше воды урожай будет, но мы его не увидим, как и в прошлом году. Поскольку оккупанты не выпускают товар на мирную территорию Украины. Кое-что останется на правом берегу, но в любом случае урожай арбузов уменьшится в разы", — рассказал эксперт рынка сельскохозяйственной продукции председатель БО "Борщ" Виталий Иванков.

Что касается ситуации с херсонскими помидорами, то здесь тоже довольно грустно. По словам издания, цены на эти овощи возрастут, поскольку они будут импортированы из других стран. А с Херсонщины урожая помидоров ожидать не стоит.

Напомним, что подрыв россиянами Каховской ГЭС приведет к значительным негативным последствиям для сельского хозяйства Украины, в частности, это приведет к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельхозземель на правобережье, а также в разы больше — на оккупированном левом берегу. Кроме того, последствия будут наблюдаться несколько лет подряд.

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