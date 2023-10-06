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Наслідки війни: турецьке судно підірвалося на міні у Чорному морі

6 жовтня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Турецьке судно підірвалося на міні у Чорному морі
Постраждале турецьке судно. Фото: ЦТС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі турецьке судно наскочило на ворожу міну. Інцидент стався у територіальних водах Румунії, неподалік Сулінського каналу. 

Про це повідомило видання Splash.

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Наразі відомо, що невелике судно для перевезень генеральних вантажів, що ходить під турецьким прапором, зіткнулося з міною. Kafkametler отримав незначні ушкодження, ніхто з членів екіпажу не постраждав. За три години судно змогло відновити самостійне плавання.

Зазначимо, що консультанти з питань безпеки компанії Ambrey заявили, що інцидент стався в той самий день, коли компанія "повідомила своїм клієнтам про ймовірне додаткове розгортання морських мін російським флотом, спрямоване на зрив українського експорту зерна".

Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно кидало якір на Дунаї поблизу українського термінала у Вилкове.

Також неназване джерело в українському уряді підтвердило, що судно натрапило на міну, додавши, що це, "ймовірно, міна часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишилися там минулого року", відмовившись від подальших коментарів.

Загроза судноплавства у Чорному морі

Після відновлення роботи усіх трьох портів Великої Одеси у зернових коридорах Росія може влаштовувати провокації у Чорному морі та звинуватити у цьому Україну. Країна-агресорка має намір встановили морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять зерно. 

Нагадаємо, 5 жовтня з'явилася інформація про те, що ще три судна прямують на завантаження до портів Великої Одеси. Одне рухається у напрямку Чорноморська, рух ще двох залишається невідомим, проте вони перебувають у територіальних водах України. Таким чином наразі на захід тимчасовим зерновим коридором йдуть 15 суден, а ще 10 — на вихід.

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