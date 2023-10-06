Турецкое судно взорвалось на мини в Черном море

Пострадавшее турецкое судно. Фото: ЦТС

В Черном море турецкое судно наскочило на вражескую мину. Инцидент произошел в территориальных водах Румынии, недалеко от Сулинского канала.

Об этом сообщило издание Splash.

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Пока известно, что небольшое судно для перевозок генеральных грузов, ходящее под турецким флагом, столкнулось с миной. Kafkametler получил незначительные повреждения, никто из членов экипажа не пострадал. Через три часа судно смогло возобновить самостоятельное плавание.

Отметим, что консультанты по безопасности компании Ambrey заявили, что инцидент произошел в тот же день, когда компания "сообщила своим клиентам о вероятном дополнительном развертывании морских мин российским флотом, направленном на срыв украинского экспорта зерна".

Данные отслеживания движения судов MarineTraffic свидетельствуют, что судно бросало якорь на Дунае вблизи украинского терминала в Вилково.

Также неназванный источник в украинском правительстве подтвердил, что судно наткнулось на мину, добавив, что это, "вероятно, мина времен Второй мировой войны или оставшиеся там в прошлом году фугасные мины", отказавшись от дальнейших комментариев.

Угроза судоходства в Черном море

После возобновления всех трех портов Большой Одессы в зерновых коридорах Россия может устраивать провокации в Черном море и обвинить в этом Украину. Страна-агрессор намерена установить морские мины на пути гражданских судов, вывозящих зерно.

Напомним, 5 октября появилась информация о том, что еще три судна направляются на погрузку в порты Большой Одессы. Одно двигается в направлении Черноморска, движение еще двоих остается неизвестным, однако они находятся в территориальных водах Украины. Таким образом, на запад временным зерновым коридором идут 15 судов, а еще 10 — на выход.