Наступ біля Вовчанська — у ISW проаналізували поточну ситуацію та розкритикували Захід

Наслідки обстрілів Вовчанська. Фото архівне: Поліція Харківщини

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), початок наступальних російських дій на Харківщині — наслідок мовчазної політики Заходу, яка забороняє Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по законних цілях в Росії. У с пробах оточити Вовчанськ росіяни наближаються до деяких інших міст, захоплення яких призведе до перерізання українських наземних ліній зв'язку з вказаним населеним пунктом.

Про це йдеться у звіті ISW.

Читайте також:

Яка ситуація поблизу Вовчанська

"Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії", — йдеться у повідомленні.

Експерти вказують на те, що росіяни намагаються оточити Вовчанськ. Адже, наближаються до міста через населені пункти Бугруватка, Стариця, Ізбицьке та Вовчанські Хутори.

"Захоплення Росією будь-якого з цих населених пунктів призведе до перерізання українських наземних ліній зв'язку з Вовчанськом і зробить ті, що залишилася (трасу Т-2104), все більш важливими для захисту міста", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають аналітики, російські війська почали все частіше завдавати ударів по мостах через довколишні водні об'єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

Зрештою, як наголошують у ISW, у теперішній ситуації, яка склалася у Харківській області, великою мірою винен Захід.

"Російські війська пожинають плоди довгострокового обмеження України у використанні наданої Заходом зброї для завдання ударів по законних військових цілях у РФ — території, від якої тепер залежать російські сили для проведення своїх наступальних операцій на півночі Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що лише нещодавно у Британії "дали добро" Україні використовувати надану зброю для ударів по цілях у РФ. Однак, експерти називають цей крок недостатнім.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. А у ЗМІ розкрили плани окупантів.