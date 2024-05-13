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Наступление возле Волчанска — в ISW проанализировали текущую ситуацию и раскритиковали Запад

13 мая 2024 08:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наступление возле Волчанска — в ISW проанализировали текущую ситуацию и раскритиковали Запад
Последствия обстрелов Волчанска. Фото архивное: Полиция Харьковщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), начало наступательных российских действий в Харьковской области — следствие молчаливой политики Запада, запрещающей Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по законным целям в России. В попытках окружить Волчанск россияне приближаются к некоторым другим городам, захват которых приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с указанным населенным пунктом.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Российские наступательные усилия по захвату Волчанска (к северо-востоку от Харькова) в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада о том, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России", — говорится в сообщении.

Эксперты указывают на то, что россияне пытаются окружить Волчанск. Они приближаются к городу через населенные пункты Бугруватка, Старица, Избицкое и Волчанские Хутора.

"Захват Россией любого из этих населенных пунктов приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с Волчанском и сделает оставшиеся (трассу Т-2104) более важными для защиты города", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают аналитики, российские войска начали все чаще наносить удары по мостам через близлежащие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов.

В конце концов, как отмечают в ISW, в сложившейся в Харьковской области ситуации во многом виноват Запад.

"Российские войска пожинают плоды долгосрочного ограничения Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям в РФ — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что только недавно в Британии "дали добро" Украине использовать предоставленное оружие для ударов по целям в РФ. Однако эксперты называют этот шаг недостаточным.

Напомним, 10 мая Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. А в СМИ раскрыли планы оккупантов.

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