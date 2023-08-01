Контрнаступ ЗСУ, події на південному фронті, ознаки поразки Росії

Українські війська на фронті. Фото: ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України поступово підходить до тієї точки, коли можна більш-менш упевнено говорити про успіх ЗСУ. До того ж, російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт. Але як це позначиться — і чи позначиться взагалі — на східному фронті, на Бахмутському та Куп'янському напрямках?

Старомайорська звитяга Сил оборони

У кінці минулого тижня українські війська взяли одне із стратегічно важливих сіл на лінії російської оборони — Старомайорське, що у Донеччині біля межі із Запорізькою областю. Цей населений пункт прикривав шлях на Старомлинівку, ключовий опорний пункт на другій, найпотужнішій лінії оборони. А далі, після Старомлинівки, відкриється шлях на окуповані росіянами приазовські міста Бердянськ та Маріуполь.

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Старомайорське звільнили від російської окупації 27 липня 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 7-ий окремий батальйон "АРЕЙ" УДА. Згодом російські пропагандистські ресурси спробували розігнати тему успішної контратаки на Старомайорське, але на початку цього тижня їм довелося визнати очевидне — цей населений пункт перебуває під контролем України, а "контратака" відбувалася не стільки на театрі воєнних дій, скільки у інтернеті.

Українська артилерія на фронті

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Успіх Сил оборони України в районі Старомайорського (після якого українські війська не зупинилися, і, ймовірно, скоро ми почуємо чергові новини з цього напрямку) у поєднанні із продовженням наступу в районі Роботиного на Мелітопольському напрямку та перспективу оперативного оточення російських військ у Бахмуті — можуть обернутися для росіян справжнім крахом. Та при цьому окупанти не зупиняють свої спроби наступати на начебто другорядному Куп'янському напрямку. Хоча при цьому є певні ознаки, що російські війська готові до можливої втрати південного фронту.

Росіяни визнають — південь їм не втримати

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, зазначив, що, попри усі успіхи — чекати остаточної перемоги Сил оборони України на південному фронті прямо зараз не варто. Причина проста — росіяни, на жаль, теж навчаються на цій війні, роблять висновки зі своїх невдач, тож очікувати на розвиток подій в стилі харківської операції 2022 року не варто. Події на південному фронті скоріш за все будуть розвиватися за херсонським сценарієм, коли процес звільнення відбувався поступово, і під час першого етапу операції не можна було сказати, що все завершиться звільненням Херсона.

Але, разом з тим, наголосив Черник, уже є певні чіткі ознаки того, що російський окупаційний контингент не зможе утримати південний фронт. Ключовою ознакою є те, що росіяни збудували потужну оборонну лінію на Перекопському перешийку — головному сухопутному коридору з материкової України до Криму. При цьому лінія була збудована в умовах серйозного дефіциту матеріалів у окупаційних військ на півдні України. Що може означати лише одне — росіяни самі не вірять у надійність оборонних лінії між Василівкою і Старомлинівки. І намагаються втримати хоча б Крим.

Сценарій складний, але український

В цілому, підкреслив експерт, події на фронті розвиваються за українським сценарієм. Однією із ключових характеристик якого є домінування артилерії. Без цього, зокрема, є неможливим повноцінне використання розмінувальних машин, які є легкою мішенню для російських артилерійських підрозділів. Але тільки протягом червня Сили оборони знищили 688 ствольних установок російської армії — що становить майже 10 артилерійських бригад. І у липні показники будуть, скоріш за все, не меншими за червневі — чи навіть більшими.

Українські військові на лінії зіткнення

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Тож нинішній наступ Збройних сил України не варто сприймати як моментальний успіх. Російські війська цього разу ретельно підготувалися до оборони, тож увесь час до пізньої осені, тобто початку дощового періоду, пройде у важкому просуванні ЗСУ крізь оборонні лінії окупантів. Причому не тільки на південному фронті.

Ситуація на сході і пастка для окупантів

Одним із важливих напрямків є Куп'янський, де росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони. Здавалося б, навіщо окупаційним військам потрібен цей наступ у той момент, коли на півдні ситуація є реально загрозливою? Але, підкреслив Петро Черник, ситуація на Куп'янському напрямку не стосується напрямку подій на південному фронті.

Справа в тому, що зараз ситуація складається таким чином, що російські війська, які перебувають в районі Бахмута, можуть потрапити у оперативне оточення. І це, наголосив експерт, стане справжньою катастрофою для Кремля. Катастрофою перш за все політичною та іміджевою — персонально для тамтешнього диктатора Володимира Путіна. Бо ж він особисто нагороджував "героїв Бахмута", тих окупантів, які захопили це українське місто. Втрата бахмутського плацдарму, до того ж, із потенційно великою кількістю загиблих чи полонених військовослужбовців — це удар навіть гірший за можливість прориву ЗСУ на півдні і виходу до Мелітополя та в напрямку Бердянська і Маріуполя.

Тому за Бахмут російські війська будуть чіплятися до останнього. І саме для цього окупанти почали наступ на Куп'янському напрямку — в очікуванні того, що ЗСУ будуть змушені перекинути частину військ з Бахмута на північ Луганщини.

Втім, підкреслив Петро Черник, більшість атак на Куп'янській ділянці фронту Сили оборони України уже відбили. Тож ідея росіян "купити" відносний спокій в районі Бахмута наступом на півночі Луганської області, можна сказати, провалилася.

А на півдні українська армія, з одного боку, знищує артилерійські підрозділи окупантів, з іншого — продовжує просуватися уперед крізь мінні поля до ліній оборони, побудованих протягом 2022-23 років. І успіхи на кшталт того, що мав місце кілька днів у Старомайорському, серйозно погіршують становище окупаційних військ. Які, зважаючи на усе частіше використання далекобійної зброї (такої, яка 29 липня зруйнувала Чонгарський міст), потрапляють у справжню пастку на величезній території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.