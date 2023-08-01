Контрнаступление ВСУ, события на южном фронте, признаки поражения России

Украинские войска на фронте. Фото: ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно подходит к той точке, когда можно более или менее уверенно говорить об успехе ВСУ. К тому же российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт. Но как это скажется и скажется ли вообще на восточном фронте, на Бахмутском и Купянском направлениях?

Старомайорская победа Сил обороны

В конце прошлой недели украинские войска взяли одно из стратегически важных сел на линии российской обороны — Старомайорское, что на Донбассе у границы с Запорожской областью. Этот населенный пункт прикрывал путь на Старомлиновку, ключевой опорный пункт на второй мощнейшей линии обороны. А дальше, после Старомлиновки, откроется путь на оккупированные россиянами приазовские города Бердянск и Мариуполь.

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Старомайорское освободили от российской оккупации 27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" УДА. Впоследствии российские пропагандистские ресурсы попытались разогнать тему успешной контратаки на Старомайорское, но в начале этой недели им пришлось признать очевидное, что этот населенный пункт находится под контролем Украины, а "контратака" происходила не столько на театре военных действий, сколько в интернете.

Украинская артиллерия на фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Успех Сил обороны Украины в районе Старомайорского (после которого украинские войска не остановились, и, вероятно, скоро мы услышим очередные новости по этому направлению) в сочетании с продолжением наступления в районе Роботиного на Мелитопольском направлении и перспективу оперативного окружения российских войск в Бахмуте могут обернуться для россиян настоящим крахом. Но при этом оккупанты не останавливают свои попытки наступать на вроде бы второстепенном Купянском направлении. Хотя при этом есть некоторые признаки, что российские войска готовы к возможной потере южного фронта.

Россияне признают — юг им не удержать

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что, несмотря на все успехи, — ждать окончательной победы Сил обороны Украины на южном фронте прямо сейчас не стоит. Причина проста — россияне, к сожалению, тоже учатся на этой войне, делают выводы из своих неудач, поэтому ожидать развития событий в стиле харьковской операции 2022 года не стоит. События на южном фронте, скорее всего, будут развиваться по херсонскому сценарию, когда процесс освобождения происходил постепенно, и во время первого этапа операции нельзя было сказать, что все завершится освобождением Херсона.

Но, вместе с тем, подчеркнул Черник, уже есть определенные признаки того, что российский оккупационный контингент не сможет удержать южный фронт. Ключевым признаком является то, что россияне построили мощную оборонительную линию на Перекопском перешейке — главном сухопутном коридоре из материковой Украины в Крым. При этом линия была построена в условиях серьезного дефицита материалов у оккупационных войск на юге Украины. Что может означать только одно — россияне сами не верят в надежность оборонных линий между Васильевкой и Старомлиновкой. И пытаются удержать хотя бы Крым.

Сценарий сложный, но украинский

В целом, подчеркнул эксперт, события на фронте развиваются по украинскому сценарию. Одной из ключевых характеристик является доминирование артиллерии. Без этого, в частности, невозможно полноценное использование разминочных машин, которые являются легкой мишенью для российских артиллерийских подразделений. Но только в течение июня Силы обороны уничтожили 688 ствольных установок российской армии, что составляет почти 10 артиллерийских бригад. И в июле показатели будут, скорее всего, не меньше июньских — или даже больше.

Украинские военные на линии столкновения

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так что нынешнее наступление Вооруженных сил Украины не следует воспринимать как моментальный успех. Российские войска на этот раз тщательно подготовились к обороне, поэтому все время до поздней осени, то есть к началу дождливого периода, пройдет в тяжелом продвижении ВСУ через оборонительные линии оккупантов. Причем, не только на южном фронте.

Ситуация на востоке и ловушка для оккупантов

Одним из важных направлений является Купянское, где россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны. Казалось бы, зачем оккупационным войскам нужно это наступление в тот момент, когда на юге ситуация реально угрожающая? Но, подчеркнул Петр Черник, ситуация на Купянском направлении не касается направления событий на южном фронте.

Дело в том, что сейчас ситуация складывается таким образом, что находящиеся в районе Бахмута российские войска могут попасть в оперативное окружение. И это, подчеркнул эксперт, станет настоящей катастрофой Кремля. Катастрофой, прежде всего, политической и имиджевой — персонально для тамошнего диктатора Владимира Путина. Ведь он лично награждал "героев Бахмута", тех окупантов, которые захватили этот украинский город. Потеря бахмутского плацдарма, к тому же, с потенциально большим количеством погибших или пленных военнослужащих — это удар даже хуже возможности прорыва ВСУ на юге и выхода в Мелитополь и в направлении Бердянска и Мариуполя.

Поэтому за Бахмут российские войска будут бороться до последнего. И именно для этого оккупанты начали наступление на Купянском направлении — в ожидании того, что ВСУ будут вынуждены перебросить часть войск из Бахмута на север Луганщины.

Впрочем, подчеркнул Петр Черник, большинство атак на Купянском участке фронта Силы обороны Украины уже отбиты. Так что идея россиян "купить" относительное спокойствие в районе Бахмута наступлением на севере Луганской области, можно сказать, провалилась.

А на юге украинская армия, с одной стороны, уничтожает артиллерийские подразделения окупантов, с другой — продолжает продвигаться вперед через минные поля к линиям обороны, построенным на протяжении 2022-23 годов. И успехи типа того, что имел место несколько дней в Старомайорском, серьезно ухудшают положение оккупационных войск. Которые, учитывая все чаще использование дальнобойного оружия (такого, которое 29 июля разрушило Чонгарский мост), попадают в настоящую ловушку на огромной территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.