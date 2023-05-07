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Наступний місяць буде плідним у постачанні зброї Україні, — Зеленський

7 травня 2023 20:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Наступний місяць буде плідним у постачанні зброї Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 7 травня, Володимир Зеленський заявив, що тиждень пройшов дуже плідно для України. За його словами зараз йде активна підготовка до нових заходів у травні й червні.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Звернення Зеленського

"Завершується цей тиждень — дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", — написав Володимир Зеленський.

Крім цього він додав, що дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти українців. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як Україна захищається.

Також Президент України подякував кожному і кожній, хто допомагає, поширює правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів і хто не зупиняється висвітлювати всі дії країни-агресора. 

"Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців — вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", — зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував всім, хто з Україною, хто підтримує українських воїнів.

"Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую кожному і кожній нашому воїну за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої!" — сказав Президент України.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про збереження темпу і сили міжнародної роботи. Він повідомив, що у підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю.

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