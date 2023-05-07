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Следующий месяц будет плодотворным в поставке оружия Украине, — Зеленский

7 мая 2023 20:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Следующий месяц будет плодотворным в поставке оружия Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 7 мая, Владимир Зеленский заявил, что неделя прошла очень плодотворно для Украины. По его словам, сейчас идет активная подготовка к новым мероприятиям в мае и июне.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Обращение Зеленского

"Завершается эта неделя — очень плодотворная для Украины. И на днях мы активно готовимся к новым мерам в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами", — написал Владимир Зеленский.

Кроме того, он добавил, что очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора против украинцев. Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист и о том, как Украина защищается.

Также Президент Украины поблагодарил каждого и каждую, кто помогает, распространяет правду о российских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов и кто не останавливается освещать все действия страны-агрессора.

"Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад в Донецкой области... Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев — они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным и близким погибших", — отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто из Украины, кто поддерживает украинских воинов.

"Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах! Спасибо каждому и каждой нашему воину за каждый успех на поле боя! Слава вам, украинские герои!" — сказал Президент Украины.

Напомним, что в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о сохранении темпа и силы международной работы. Он сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием.

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