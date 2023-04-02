"Наступним можу бути я": у пропагандиста Красовського трапилася істерика після смерті Татарського

Російський пропагандист Антон Красовський

У неділю, 2 квітня, було виголошено позачергову проповідь російського пропагандиста Антона Красовського. У своїй промові він звернув увагу на ситуацію в Україні та заявив, що російським людям необхідно розпочати війну, щоб вижити.

Відповідне відео опубліковано в Telegram .

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Виступ Красовського

Красовський заявив, що росіяни не воюють з українцями чи Україною, але щось має статися, щоб вони зрозуміли, що війна — єдиний спосіб вижити. Він не сказав конкретно, що за подія може стати каталізатором початку війни, але зазначив, що це відбудеться рано чи пізно.

Виступ Красовського викликав бурхливу реакцію в інтернеті. Деякі люди підтримали його слова, вважаючи, що росія має захищатись від західних країн та зберігати свою територіальну цілісність. Проте багато хто критикує його висловлювання як небезпечні та агресивні.

Деякі експерти вважають, що такі слова можуть спричинити напруженість у відносинах між росією та Україною, які вже перебувають у стані конфлікту. Красовський не запропонував альтернативних способів розв'язання проблеми, а також не врахував можливих геополітичних наслідків початку війни.

Попри різні думки щодо виступу Красовського, його слова вказують на наростаючу напруженість у відносинах між росією та Україною, яка може призвести до негативних наслідків для обох країн та світової спільноти загалом.

"Ми не воюємо з українцями й не воюємо з Україною — тоді що ж ми робимо? Що має ще статися, щоб ми таки зрозуміли, що єдиний спосіб нам, росіянам, вижити — це почати воювати?...Наступним можу бути я", — сказав він.

Що говорить Симоньян

Симоньян не може змиритися з тим, що росія здає позиції на фронті й у своєму Telegram написала

"Ну, що? Забудемо? Пробачимо?".

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Відомо, що 16 людей отримали поранення.

Зазначається, що у цьому закладі часто проводяться так звані "патріотичні вечори". Як повідомили очевидці, на вечорі було дуже багато гостей, вибух пролунав біля сцени.

До речі, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Щовихідних там збирається пропагандистський клуб Кібер Z фронт.