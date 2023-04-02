Российский пропагандист Антон Красовский

В воскресенье, 2 апреля, была произнесена внеочередная проповедь российского пропагандиста Антона Красовского. В своей речи он обратил внимание на ситуацию на Украине и заявил, что русским людям необходимо начать войну, чтобы выжить.

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Выступление Красовского

Красовский заявил, что русские не воюют с украинцами или Украиной, но что-то должно произойти, чтобы они поняли, что война — единственный способ выжить. Он не оговорил конкретно, что за событие может стать катализатором начала войны, но отметил, что это произойдет рано или поздно.

Выступление Красовского вызвало бурную реакцию в интернете. Некоторые люди поддержали его слова, считая, что Россия должна защищаться от западных стран и сохранять свою территориальную целостность. Однако многие критикуют его высказывания как опасные и агрессивные.

Некоторые эксперты считают, что такие слова могут вызвать напряженность в отношениях между россией и Украиной, которые уже находятся в состоянии конфликта. Красовский не предложил альтернативных способов решения проблемы, а также не учел возможные геополитические последствия начала войны.

Несмотря на различные мнения по поводу выступления Красовского, его слова указывают на нарастающую напряженность в отношениях между Россией и Украиной, которая может привести к негативным последствиям для обеих стран и мирового сообщества в целом.

"Мы не воюем с украинцами и не воюем с Украиной — тогда что же мы делаем? Что должно еще произойти, чтобы мы всё-таки поняли, что единственный способ нам, русским, выжить — это начать воевать?...Следующим могу быть я", — сказал он.

Что говорит Симоньян

Симоньян не может смириться с тем, что рф сдает позиции на фронте и в своем Telegram написала

"Ну, что? Забудем? Простим?".

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Известно, что 16 человек получили ранения.

Отмечается, что в этом заведении часто проводятся так называемые "патриотические вечера". Как сообщили очевидцы, на вечере было очень много гостей, взрыв прогремел у сцены.

К слову, раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Каждые выходные там собирается пропагандистский клуб Кибер Z фронт.