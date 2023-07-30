Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Натякнули росіянам: Притула та Стерненко показали нові дрони arrow

Натякнули росіянам: Притула та Стерненко показали нові дрони

30 липня 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стерненко та Притула показали нові дрони та натякнули росіянам
Сергій Притула з новими дронами. Фото: Сергій Притула\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сергій Притула та Сергій Стерненко відзвітували про придбані дрони. Волонтери, зокрема, натякнули на те, у яких цілях використовуватимуться безпілотники. 

Фото придбаних дронів оприлюднили волонтери у соцемережах. 

Читайте також:

Притула та Стерненко показали нові дрони

"Для русні просто нагадаю, що старт цьому збору вони ж і спровокували ракетними ударами 10.10.22",написав Стерненко. 

Водночас, Сергій Притула натякнув, у яких цілях використовуватимуться нові придбані безпілотники. 

"Москвичі! Здригайтесь від сирен. Ходіть в бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає у стратегічні обʼєкти. Не спіть від роботи ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтесь шукати відповідь на запитання: "За что?!", зазначив Притула. 

  • Нові придбані дроні. Фото: Сергій Притула\Telegram
  • Нові придбані дроні. Фото: Сергій Притула\Telegram
1 / 2

Нагадаємо, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, він стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомили і в області. Пізніше у мережі  показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз