Стерненко та Притула показали нові дрони та натякнули росіянам

Сергій Притула з новими дронами. Фото: Сергій Притула\Telegram

Сергій Притула та Сергій Стерненко відзвітували про придбані дрони. Волонтери, зокрема, натякнули на те, у яких цілях використовуватимуться безпілотники.

Фото придбаних дронів оприлюднили волонтери у соцемережах.

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"Для русні просто нагадаю, що старт цьому збору вони ж і спровокували ракетними ударами 10.10.22", — написав Стерненко.

Водночас, Сергій Притула натякнув, у яких цілях використовуватимуться нові придбані безпілотники.

"Москвичі! Здригайтесь від сирен. Ходіть в бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає у стратегічні обʼєкти. Не спіть від роботи ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтесь шукати відповідь на запитання: "За что?!", — зазначив Притула.

Нові придбані дроні. Фото: Сергій Притула\Telegram

Нові придбані дроні. Фото: Сергій Притула\Telegram 1 / 2

Нагадаємо, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, він стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомили і в області. Пізніше у мережі показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА.