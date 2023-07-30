Стерненко и Притула показали новые дроны и намекнули россиянам

Сергей Притула с новыми дронами. Фото: Сергей Притула\Telegram

Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.

Фото приобретенных дронов обнародовали волонтеры в соцесетях.

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"Для русных просто напомню, что старт этому сбору они же и спровоцировали ракетными ударами 10.10.22", — написал Стерненко.

В то же время Сергей Притула намекнул, в каких целях будут использоваться новые приобретенные беспилотники.

"Москвичи! Содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Бодрствуйте от работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не уставайте искать ответ на вопрос: "За что?!", — отметил Притула.

Новые приобретенные дроны. Фото: Сергей Притула\Telegram

Новые приобретенные дроны. Фото: Сергей Притула\Telegram 1/2 _ 2

Напомним, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, он произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области. Позже в сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БПЛА.