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Намекнули россиянам: Притула и Стерненко показали новые дроны

30 июля 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стерненко и Притула показали новые дроны и намекнули россиянам
Сергей Притула с новыми дронами. Фото: Сергей Притула\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.

Фото приобретенных дронов обнародовали волонтеры в соцесетях.

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Притула и Стерненко показали новые дроны

"Для русных просто напомню, что старт этому сбору они же и спровоцировали ракетными ударами 10.10.22", — написал Стерненко.

В то же время Сергей Притула намекнул, в каких целях будут использоваться новые приобретенные беспилотники.

"Москвичи! Содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Бодрствуйте от работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не уставайте искать ответ на вопрос: "За что?!", — отметил Притула.

  • Новые приобретенные дроны. Фото: Сергей Притула\Telegram
  • Новые приобретенные дроны. Фото: Сергей Притула\Telegram
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Напомним, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, он произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области. Позже в сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БПЛА.

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