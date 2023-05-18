Що НАТО може протиставити Росії у випадку конфлікту

Військовослужбовець НАТО на навчаннях. Фото: NATO/Flickr

Російська Федерація своїм вторгненням в України порушила світовий порядок безпеки. Це примусило лідерів розвинутих країн серйозно замислитися над майбутнім мирним співіснуванням людства та переглянути систему протидії та захисту агресіям.

Перш за все вдосконалення безпекових дій стосується головного міжнародного Альянсу — НАТО, і перегляду ним заходів безпеки насамперед — на найближчу перспективу.

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Наслідок агресії РФ

Не секрет, що в останні місяці відбулося суттєве трансформаційне зрушення НАТО, який протягом останніх тридцяти років після закінчення "холодної війни" знаходилося майже в "сплячому" стані. А поява у складі Альянсу 31-го члена — Фінляндії — стало прямим наслідком російської агресії проти України.

Примітно, що країни НАТО, що межують із РФ чи Білоруссю, на тлі звірств на тимчасово окупованих територіях України всерйоз побоюються можливої російської окупації з непередбачуваними наслідками для їхнього цивільного населення.

"Саме тому запропонована зміна стратегії Альянсу, яку можна назвати "стримування запереченням", і яка передбачає, що Альянс концентруватиме більше сил і засобів уздовж російського кордону", — говорить військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Крім того, додає він, військові плани європейців будуть тісно інтегровані з американськими, а військові витрати — суттєво збільшені. Також союзники по безпеці візьмуть на себе низку додаткових зобов'язань щодо необхідних ресурсів та озброєнь.

Російські звірства породили дії

Завдання-мінімум нової концепції полягає в тому, пояснює військовий експерт, щоб на території суміжних з РФ країн НАТО не з'явилися свої "Бучі" та "Бородянки".

Розбита російська військова техніка в Бучі. Фото: REUTERS

Проте це — лише видима частина змін у оборонній тактиці Альянсу.

Під звірствами російських військ в Україні в керівництві НАТО розуміють порушення норм ведення війни, дотримання прав полонених і цивільного населення — розстріли, вбивства, тортури, викрадення, ракетно-бомбові удари по житлових будинках, об'єктах критичної інфраструктури та промисловості з метою залякати, деморалізувати населення.

Важливо, пояснює Снєгирьов, що зазначені злочини російських військових мають системний характер, ініційовані кремлівським керівництвом і складають один з елементів російської військової тактики.

Ракетний удар по житловому будинку в Умані. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні та європейських столицях розуміють, що такі діяння ніяк не можна списати на "ексцеси" виконавців.

Тому Польща, Латвія, Литва, Естонія наполягають на тому, що вже мало говорити, що НАТО у разі російської атаки готове стримувати окупантів із подальшим звільненням окупованих територій.

За словами Снєгирьова, вивчивши дії росіян в Україні, в НАТО дійшли логічного висновку, що слід захищати кожен метр території Альянсу відразу, не залишаючи її під окупацією в очікуванні, поки прийде "важка кавалерія" з ядерних країн НАТО.

Польські військовослужбовці з прапором НАТО. Фото: U.S. Air Force

Альянс посилює угруповання

У результаті командування Альянсу вже розгорнуло батальйон багатонаціональних військ у восьми європейських країнах уздовж кордону з РФ.

Також розробляються плани щодо розширення зазначених сил до рівня бригади в потенційно прифронтових районах з метою стримування та подальшого витіснення російського окупаційного контингенту.

Техніка НАТО на навчаннях. Фото: NATO/Flickr

У той же час країни НАТО передадуть більше військ під безпосередній контроль верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який також є командувачем американських військ у Європі.

На Крістофері Каволі, зазначає аналітик, замикаються американські та європейські плани щодо ведення бойових дій, і вперше з часів краху СРСР країни Центральної та Східної Європи знатимуть, що саме Альянс зробить для їхнього захисту.

Росія провокує Захід

Кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує, що у разі удару по НАТО частина членів Альянсу (особливо представники "старої" Європи) відмовляться дотримуватися 5-ї статті Статуту НАТО, що повністю паралізує військовий блок.

Для перевірки своїх припущень російське командування постійно провокує країни НАТО щодо готовності нанести удар першими, влаштовуючи всілякі провокації.

З огляду на ці обставини, коментує Снєгирьов, командування НАТО аналізує варіанти, як включити Фінляндію і, ймовірно, Швецію, а також визначити, де їхні війська повинні взяти на себе зобов'язання щодо колективної оборони. Наприклад, фінські війська входитимуть до військ Альянсу, обороняючи країни Балтії або їх визначать на захист напрямку Арктики і Крайньої Півночі.

Варто нагадати, підкреслив Снєгирьов, що згідно з планами, НАТО може ввести в бій 13 корпусів чисельністю 40-50 тисяч військовослужбовців кожен.

Тобто Альянс вперше з моменту завершення "холодної війни" серйозно готується воювати з "другою армією світу".