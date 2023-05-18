Что НАТО может противопоставить России в случае конфликта

Военнослужащий НАТО на учениях. Фото: NATO/Flickr

Российская Федерация своим вторжением в Украину нарушила мировой порядок безопасности. Это заставило лидеров развитых стран серьезно задуматься над будущим мирным сосуществованием человечества и пересмотреть систему противодействия и защиты агрессиям.

Прежде всего, совершенствование действий безопасности касается главного международного Альянса — НАТО, и пересмотра им мер безопасности в первую очередь — на ближайшую перспективу.

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Следствие агрессии РФ

Не секрет, что в последние месяцы произошел существенный трансформационный сдвиг НАТО, который в последние тридцать лет после окончания "холодной войны" находился почти в "спящем" состоянии. А появление в составе Альянса 31-го члена Финляндии стало прямым следствием российской агрессии против Украины.

Примечательно, что граничащие с РФ или Беларусью страны НАТО на фоне зверств на временно оккупированных территориях Украины всерьез опасаются возможной российской оккупации с непредсказуемыми последствиями для их гражданского населения.

"Именно поэтому предложено изменение стратегии Альянса, которую можно назвать "сдерживание отрицанием", которая предусматривает, что Альянс будет концентрировать больше сил и средств вдоль российской границы", — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, добавляет он, военные планы европейцев будут тесно интегрированы с американскими, а военные расходы существенно увеличены. Также союзники по безопасности возьмут на себя ряд дополнительных обязательств по необходимым ресурсам и вооружениям.

Российские зверства породили действия

Задача-минимум новой концепции состоит в том, объясняет военный эксперт, чтобы на территории сопредельных с РФ стран НАТО не появились свои "Бучи" и "Бородянки".

Розбита російська військова техніка в Бучі. Фото: REUTERS

Однако это лишь видимая часть изменений в оборонной тактике Альянса.

Под зверствами российских войск в Украине в руководстве НАТО понимают нарушение норм ведения войны, соблюдение прав пленных и гражданского населения — расстрелы, убийства, пытки, похищения, ракетно-бомбовые удары по жилым домам, объектам критической инфраструктуры и промышленности с целью запугать, деморализовать население.

Важно понимать, объясняет Снегирев, что указанные преступления российских военных носят системный характер, инициированные кремлевским руководством и составляют один из элементов российской военной тактики.

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне и европейских столицах понимают, что такие действия никак нельзя списать на "эксцессы" исполнителей.

Поэтому Польша, Латвия, Литва, Эстония настаивают на том, что уже мало говорить, что НАТО в случае российской атаки готово сдерживать оккупантов с последующим освобождением оккупированных территорий.

По словам Снегирева, изучив действия россиян в Украине, в НАТО пришли к логическому выводу, что следует защищать каждый метр территории Альянса сразу, не оставляя ее под оккупацией в ожидании, пока придет "тяжелая кавалерия" из ядерных стран НАТО.

Польские военные с флагом НАТО. Фото: U.S. Air Force

Альянс усиливает группировку

В результате командование Альянса уже развернуло батальон многонациональных войск в восьми европейских странах вдоль границы с РФ.

Также разрабатываются планы расширения указанных сил до уровня бригады в потенциально прифронтовых районах с целью сдерживания и дальнейшего вытеснения российского оккупационного контингента.

Техника НАТО на учениях. Фото: NATO/Flickr

В то же время страны НАТО передадут больше войск под непосредственный контроль верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, также являющегося командующим американскими войсками в Европе.

На Кристофере Каволи, отмечает аналитик, замыкаются американские и европейские планы ведения боевых действий, и впервые со времен краха СССР страны Центральной и Восточной Европы будут знать, что именно Альянс сделает для их защиты.

Россия провоцирует Запад

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что в случае удара по НАТО часть членов Альянса (особенно представители "старой" Европы) откажутся придерживаться 5-й статьи Устава НАТО, что полностью парализует военный блок.

Для проверки своих предположений российское командование постоянно провоцирует страны НАТО в готовности нанести удар первыми, устраивая всевозможные провокации.

В связи с этим, комментирует Снегирев, командование НАТО анализирует варианты, как включить Финляндию и, вероятно, Швецию, а также определить, где их войска должны взять на себя обязательства по коллективной обороне. Например, финские войска будут входить в войска Альянса, обороняя страны Балтии или их определят на защиту направления Арктики и Крайнего Севера.

Следует напомнить, подчеркнул Снегирев, что согласно планам НАТО может ввести в бой 13 корпусов численностью 40-50 тысяч военнослужащих каждый.

То есть, Альянс впервые с момента завершения "холодной войны" серьезно готовится воевать с "второй армией мира".