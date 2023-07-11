НАТО проти РФ: Піонтковський аналізує саміт в ефірі Новини.LIVE
11 липня 2023 19:56
Ефір з політологом Андрієм Піонтковським. Фото: Новини.LIVE
Вільнюський саміт НАТО у Литві триватиме 11-12 липня. На ньому країни-члени союзу вирішать подальшу долю членства України в Альянсі та обговорять оборонну співпрацю.
Російський політолог Андрій Піонтковський проаналізував саміт НАТО в ефірі Новини.LIVE.
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Окрім цього, на саміті НАТО Україні отримає нові пакети військової допомоги. Зокрема, Франція передасть далекобійні боєприпаси.
Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.