НАТО проти РФ: Піонтковський аналізує саміт в ефірі Новини.LIVE

Ефір з політологом Андрієм Піонтковським. Фото: Новини.LIVE

Вільнюський саміт НАТО у Литві триватиме 11-12 липня. На ньому країни-члени союзу вирішать подальшу долю членства України в Альянсі та обговорять оборонну співпрацю.

Російський політолог Андрій Піонтковський проаналізував саміт НАТО в ефірі Новини.LIVE.

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Окрім цього, на саміті НАТО Україні отримає нові пакети військової допомоги. Зокрема, Франція передасть далекобійні боєприпаси.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.