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НАТО проти РФ: Піонтковський аналізує саміт в ефірі Новини.LIVE

11 липня 2023 19:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
НАТО проти РФ: Піонтковський аналізує саміт в ефірі Новини.LIVE
Ефір з політологом Андрієм Піонтковським. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вільнюський саміт НАТО у Литві триватиме 11-12 липня. На ньому країни-члени союзу вирішать подальшу долю членства України в Альянсі та обговорять оборонну співпрацю. 

Російський політолог Андрій Піонтковський проаналізував саміт НАТО в ефірі Новини.LIVE

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Окрім цього, на саміті НАТО Україні отримає нові пакети військової допомоги. Зокрема, Франція передасть далекобійні боєприпаси. 

 

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини. 

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