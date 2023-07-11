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НАТО против РФ: Пионтковский анализирует саммит в эфире Новини.LIVE

11 июля 2023 19:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАТО против РФ: Пионтковский анализирует саммит в эфире Новости.LIVE
Эфир с политологом Андреем Пионтковским. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вильнюсский саммит НАТО в Литве продлится 11-12 июля. На нем страны-члены союза решат дальнейшую судьбу членства Украины в Альянсе и обсудят оборонное сотрудничество.

Российский политолог Андрей Пионтковский проанализировал саммит НАТО в эфире Новини.LIVE.

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Кроме того, на саммите НАТО Украина получит новые пакеты военной помощи. В частности, Франция передаст дальнобойные боеприпасы.

 

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

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