НАТО против РФ: Пионтковский анализирует саммит в эфире Новости.LIVE

Эфир с политологом Андреем Пионтковским. Фото: Новини.LIVE

Вильнюсский саммит НАТО в Литве продлится 11-12 июля. На нем страны-члены союза решат дальнейшую судьбу членства Украины в Альянсе и обсудят оборонное сотрудничество.

Российский политолог Андрей Пионтковский проанализировал саммит НАТО в эфире Новини.LIVE.

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Кроме того, на саммите НАТО Украина получит новые пакеты военной помощи. В частности, Франция передаст дальнобойные боеприпасы.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.