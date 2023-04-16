Нацгвардійці показали, як святкують Великдень на фронті
У Національній гвардії України показали, як їхні бійці святкують Великдень на фронті. Нацгвардійці освятили паски та моляться разом з військовими капеланами за якнайшвидше завершення війни та перемогу України.
Відповідні фото та відео оприлюднила пресслужба Нацгвардії.
Святкування Великодня на передовій
"Наші воїни на передовій тримають оборону без вихідних, але трохи великодньої атмосфери добралося і до них. Паски, крашанки і слова підтримки — не просто традиції, це символ єдності українців — тих, хто на фронті і в тилу", — йдеться у повідомленні.
Також оприлюднено відео, у якому бійці бригади "Буревій" Гвардії Наступу розповідають про своє ставлення до цього великого релігійного свята.
"Всі вірять і моляться, щоб бог допоміг нам закінчити війну. Церковне свято... Для цього є капелани, які в нас освячують паски. Вони моляться і ми молимося", — сказав один із бійців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.