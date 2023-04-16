Нацгвардійці показали, як святкують Великдень на фронті

Бійці Національної гвардії відзначають Великдень, 16 квітня 2023 року. Фото: facebook.com/NGUmainpage

У Національній гвардії України показали, як їхні бійці святкують Великдень на фронті. Нацгвардійці освятили паски та моляться разом з військовими капеланами за якнайшвидше завершення війни та перемогу України.

Відповідні фото та відео оприлюднила пресслужба Нацгвардії.

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"Наші воїни на передовій тримають оборону без вихідних, але трохи великодньої атмосфери добралося і до них. Паски, крашанки і слова підтримки — не просто традиції, це символ єдності українців — тих, хто на фронті і в тилу", — йдеться у повідомленні.

Великдень на фронті. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Бійцям Нацгвардії доставили на фронт паски. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Нацгвардійці відзначають Великдень на передовій. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Бійці Нацгвардії святкують Пасху. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Великдень на передовій. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Також оприлюднено відео, у якому бійці бригади "Буревій" Гвардії Наступу розповідають про своє ставлення до цього великого релігійного свята.

"Всі вірять і моляться, щоб бог допоміг нам закінчити війну. Церковне свято... Для цього є капелани, які в нас освячують паски. Вони моляться і ми молимося", — сказав один із бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.