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Нацгвардійці показали, як святкують Великдень на фронті

16 квітня 2023 16:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Нацгвардійці показали, як святкують Великдень на фронті
Бійці Національної гвардії відзначають Великдень, 16 квітня 2023 року. Фото: facebook.com/NGUmainpage
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Національній гвардії України показали, як їхні бійці святкують Великдень на фронті. Нацгвардійці освятили паски та моляться разом з військовими капеланами за якнайшвидше завершення війни та перемогу України. 

Відповідні фото та відео оприлюднила пресслужба Нацгвардії

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"Наші воїни на передовій тримають оборону без вихідних, але трохи великодньої атмосфери добралося і до них. Паски, крашанки і слова підтримки — не просто традиції, це символ єдності українців — тих, хто на фронті і в тилу", — йдеться у повідомленні. 

Великдень на фронті
Великдень на фронті. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Бійцям Нацгвардії доставили на фронт паски
Бійцям Нацгвардії доставили на фронт паски. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Нацгвардійці відзначають Великдень на передовій
Нацгвардійці відзначають Великдень на передовій. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Бійці Нацгвардії святкують Пасху
Бійці Нацгвардії святкують Пасху. Фото: facebook.com/NGUmainpage 
Великдень на передовій
Великдень на передовій. Фото: facebook.com/NGUmainpage 

Також оприлюднено відео, у якому бійці бригади "Буревій" Гвардії Наступу розповідають про своє ставлення до цього великого релігійного свята. 

"Всі вірять і моляться, щоб бог допоміг нам закінчити війну. Церковне свято... Для цього є капелани, які в нас освячують паски. Вони моляться і ми молимося", — сказав один із бійців. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.

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