Нацгвардейцы показали, как празднуют Пасху на фронте
В Национальной гвардии Украины показали, как их бойцы отмечают Пасху на фронте. Нацгвардейцы освятили паски и молятся вместе с военными капелланами за скорейшее завершение войны и победу Украины.
Соответствующие фото и видео обнародовала пресс-служба Нацгвардии.
Празднование Пасхи на передовой
"Наши воины на передовой держат оборону без выходных, но немного пасхальной атмосферы добралось и до них. Паски, пасхальные яйца и слова поддержки — не просто традиции, это символ единства украинцев — тех, кто на фронте и в тылу", — говорится в сообщении.
Также обнародовано видео, в котором бойцы бригады "Буревій" Гвардии Наступления рассказывают о своем отношении к этому великому религиозному празднику.
"Все верят и молятся, чтобы бог помог нам закончить войну. Церковный праздник... Для этого есть капелланы, которые у нас освящают паски. Они молятся и мы молимся", — сказал один из бойцов.
Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры из Одесщины передали защитникам пасхальные подарки. Военные получили вкусности, открытки и необходимые вещи.