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Нацгвардейцы показали, как празднуют Пасху на фронте

16 апреля 2023 16:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Нацгвардейцы показали, как празднуют Пасху на фронте
Бойцы Национальной гвардии отмечают Пасху, 16 апреля 2023 года. Фото: facebook.com/NGUmainpage
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Национальной гвардии Украины показали, как их бойцы отмечают Пасху на фронте. Нацгвардейцы освятили паски и молятся вместе с военными капелланами за скорейшее завершение войны и победу Украины.

Соответствующие фото и видео обнародовала пресс-служба Нацгвардии.

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"Наши воины на передовой держат оборону без выходных, но немного пасхальной атмосферы добралось и до них. Паски, пасхальные яйца и слова поддержки — не просто традиции, это символ единства украинцев — тех, кто на фронте и в тылу", — говорится в сообщении.

Пасха на фронте
Пасха на фронте. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Бойцам Нацгвардии доставили на фронт пасхи
Бойцам Нацгвардии доставили на фронт паски. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Нацгвардейцы отмечают Пасху на передовой
Нацгвардейцы отмечают Пасху на передовой. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Бойцы Нацгвардии празднуют Пасху
Бойцы Нацгвардии празднуют Пасху. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Пасха на передовой
Пасха на передовой. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Также обнародовано видео, в котором бойцы бригады "Буревій" Гвардии Наступления рассказывают о своем отношении к этому великому религиозному празднику.

"Все верят и молятся, чтобы бог помог нам закончить войну. Церковный праздник... Для этого есть капелланы, которые у нас освящают паски. Они молятся и мы молимся", — сказал один из бойцов.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры из Одесщины передали защитникам пасхальные подарки. Военные получили вкусности, открытки и необходимые вещи.

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