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Нацгвардійці показали вражаючі кадри роботи по позиціях ворога

23 березня 2024 16:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нацгвардійці показали вражаючі кадри роботи по позиціях ворога
Дрон Нацгвардії стежить за позиціями ворога. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовослужбовці бригади Національної гвардії "Буревій" продовжують стримувати ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників.

Відео ефективної роботи українських бійців оприлюднив бригадний генерал Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram у суботу, 23 березня.

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"Бійці Національної гвардії стійко утримують свої позиції", — повідомив генерал.

Він додав, що нацгвардійці знищують ворога і в ближньому бою, проводячи штурми його позицій.

На відео видно, як військовослужбовці бригади "Буревій" після проведення розвідки виявили піхоту ворога, яка прибула на позиції.

Після цього українські бійці висунулись на броньованих машинах БМП-2 та завдали ураження по ворогу.

Раніше ми повідомляли, що воїни Національної гвардії України вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Українські військові уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на Запорізькому напрямку знищили бойову машину піхоти РФ.

війна
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