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Нацгвардейцы показали впечатляющие кадры работы по позициям врага

23 марта 2024 16:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нацгвардейцы показали впечатляющие кадры работы по позициям врага
Дрон Нацгвардии следит за позициями врага. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" продолжают сдерживать враждебное наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.

Видео эффективной работы украинских бойцов обнародовал бригадный генерал Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в Telegram в субботу, 23 марта.

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"Бойцы Национальной гвардии стойко удерживают свои позиции", — сообщил генерал.

Он добавил, что нацгвардейцы уничтожают врага и в ближнем бою, проводя штурмы его позиций.

На видео видно, как военнослужащие бригады "Буревій" после проведения разведки обнаружили прибывшую на позиции пехоту врага.

После этого украинские бойцы выдвинулись на бронированных машинах БМП-2 и нанесли поражение по врагу.

Ранее мы сообщали, что воины Национальной гвардии Украины в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Украинские военные поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Напомним, бойцы Центра специального назначения "ОМЕГА" на Запорожском направлении уничтожили боевую машину пехоты РФ.

война
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