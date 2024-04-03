Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нацгвардійці знищили російську техніку, вартістю майже 2 мільйони долларів arrow

Нацгвардійці знищили російську техніку, вартістю майже 2 мільйони долларів

3 квітня 2024 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нацгвардійці знищили російську техніку, вартістю майже 2 мільйони долларів
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські спецпризначенці з Національної гвардії здійснили успішну операцію з ліквідації ворожої техніки, зупинивши рух колони російської бронетехніки на східному напрямку. Група "Омега-1" продемонструвала високу ефективність відстрілу, результатом якого стало знищення техніки ворога майже на 2 мільйонів доларів.

Про це повідомляє голова МВД України Ігор Клименко. 

Читайте також:

 

Ліквідація російської техніки 

Кліменко розповів, що спочатку артилеристи вдало використали вогонь для зупинки руху колони ворожої техніки. Лише одна бойова машина піхоти БМП-3 вціліла після артилерійського обстрілу, але вже найближчою хвилиною спецпризначенці "Омега-1" успішно усунули цю загрозу.

Застосування FPV-дрона з потужним акумулятивним набоєм виявилося дієвим у боротьбі з ворожою бронетехнікою. Дрон здійснив точний удар, що призвів до спалаху, знищивши російську техніку.

У березні 2024 року ми писали про бійців Третьої штурмової бригади, які показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. У місті на одній з вулиць відбувся стрілецький бій з окупантами.

Також дивіться ефектні кадри стрілецького бою під Авдіївкою у виконанні 3-ї ОШБр: як відбувається полювання на окупантів.

МВС
російські війська
Нацгвардія
військова техніка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК