Нацгвардійці знищили російську техніку, вартістю майже 2 мільйони долларів

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські спецпризначенці з Національної гвардії здійснили успішну операцію з ліквідації ворожої техніки, зупинивши рух колони російської бронетехніки на східному напрямку. Група "Омега-1" продемонструвала високу ефективність відстрілу, результатом якого стало знищення техніки ворога майже на 2 мільйонів доларів.

Про це повідомляє голова МВД України Ігор Клименко.

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Кліменко розповів, що спочатку артилеристи вдало використали вогонь для зупинки руху колони ворожої техніки. Лише одна бойова машина піхоти БМП-3 вціліла після артилерійського обстрілу, але вже найближчою хвилиною спецпризначенці "Омега-1" успішно усунули цю загрозу.

Застосування FPV-дрона з потужним акумулятивним набоєм виявилося дієвим у боротьбі з ворожою бронетехнікою. Дрон здійснив точний удар, що призвів до спалаху, знищивши російську техніку.

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