Нацгвардійці знищили російську техніку, вартістю майже 2 мільйони долларів
Українські спецпризначенці з Національної гвардії здійснили успішну операцію з ліквідації ворожої техніки, зупинивши рух колони російської бронетехніки на східному напрямку. Група "Омега-1" продемонструвала високу ефективність відстрілу, результатом якого стало знищення техніки ворога майже на 2 мільйонів доларів.
Про це повідомляє голова МВД України Ігор Клименко.
Ліквідація російської техніки
Кліменко розповів, що спочатку артилеристи вдало використали вогонь для зупинки руху колони ворожої техніки. Лише одна бойова машина піхоти БМП-3 вціліла після артилерійського обстрілу, але вже найближчою хвилиною спецпризначенці "Омега-1" успішно усунули цю загрозу.
Застосування FPV-дрона з потужним акумулятивним набоєм виявилося дієвим у боротьбі з ворожою бронетехнікою. Дрон здійснив точний удар, що призвів до спалаху, знищивши російську техніку.
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